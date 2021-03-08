雞粉檢測｜家樂牌最高鈉1茶匙已佔日上限一半　菇粉較雞粉健康？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-08 19:00

雞粉、菇粉、魚粉、雞汁等調味料能令餸菜提鮮，但不少人認為雞粉如「味精」對身體沒益，菇粉才是健康之選。不過，是次檢測的9款調味粉當中，卻發現最高鈉的不是雞粉，而是菇粉，每1茶匙的鈉含量已接近每日攝取上限的一半。長期攝取過量鈉會增心血管病、骨質疏鬆症等慢性疾病風險。究竟哪款調味品最高鈉？哪款較低鈉？

記者於百佳及惠康等超市隨機挑選了9款調味粉（包括雞粉、菇粉、魚粉、蔬菜粉）及５款雞汁，檢測當中的鈉含量。究竟哪一款調味品的鈉含量最高？

▼9款調味粉鈉含量排名（由最低至最高）：（按圖 👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

據食安中心資料，每100克食物含超過600毫克鈉可界定為高鈉食物。是次檢測發現，所有調味粉及雞汁均屬「高鈉」，最高鈉為菊花牌有機素食肉湯濃縮粉，每100克有19320毫克鈉，每食用分量（以5克計，約1茶匙）有966毫克鈉，相等約0.42匙鹽，已接近每日鈉攝取上限的一半。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）

家樂牌雞粉最高鈉

雞粉當中言，佳之選雞粉的鈉含量最低，每5克有677.15毫克鈉，相等約0.29匙鹽；而家樂牌雞粉最高鈉，每5克有850毫克鈉，相等約0.37匙鹽。至於菇粉的平均鈉含量亦較雞粉稍低，前者每5克平均有742.5毫克鈉，而後者則約有782毫克鈉。

9款調味粉之中，老友記大地魚粉的鈉含量最低，每5克約47.4毫克鈉，相等約0.02匙鹽，是每鈉攝取上限的50分之1。

▼雞汁鈉含量排名（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

至於雞汁方面，產品的鈉含量相距不遠，最高及最低的每10克只差約80毫克鈉，最低的是李錦記特鮮雞汁，每10克有718毫克鈉，相等約0.31匙鹽，而家樂牌純鮮雞汁則最高，每10克有796毫克鈉，相等約0.35匙鹽。

鈉太多增腎臟負擔

與食鹽相比，5克食鹽約含2000毫克鈉，遠比檢測調味粉及雞汁為高，大家在煮食時可善用它們取代食鹽，不過亦要留意用量，以免攝取過多鈉，引致高血壓、水腫等問題及增加腎臟負擔。

▼攝取過量鈉更可能出現腹脹，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

5大隱形高鈉食物

調味粉及雞汁鈉含量偏高是意料中事，但有些以為健康低脂低糖食物，若含有鈉的防腐劑或調味料，也可能成為高鈉陷阱，例如梳打餅便是隱形高鈉食物之一。

▼5大隱形高鈉飲食：（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

鈉有助維持體液平衡，但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷、患高血壓風險，我們應該如何避免體內儲存過量的鈉？

▼減鈉貼士：（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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