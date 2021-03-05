便秘｜大便黏吃油膩太多排2隻蕉分量最健康 排便幾耐易生痔瘡？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-05 21:30

糞便雖然臭又髒，讓人根本不想靠近，但其實從糞便的狀態，最容易簡單看出很多腸胃道健康的狀況。台灣彰化員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑就表示，包括排便的量、排便的時間、排便的顏色跟形狀、排便時的感覺，都能知道現在自己腸胃道的狀況怎麼樣。

▼每次排便多少量才健康？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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每次排便「2條香蕉」的量才健康！

如果每天都有排便，但量很少，這樣算不算健康呢？其實糞便的量會跟我們吃進去的東西有關，如果吃比較多蛋白質、油脂，糞便的量會比較少，如果吃比較多碳水化合物、纖維質，糞便的量就會變得比較多。

台灣書田診所大腸直腸科主任醫師胡煒明表示，每天的糞便量其實要達到200公克才算是正常，也就是2條香蕉的份量，如果糞便太少，可能代表膳食纖維吃得太少，長期下來，腸道蠕動會變得不足、變得愈來愈慢，最後就會形成便秘。「一般人每天食用纖維量至少要25-30g才方便糞便順利排出。」

而直腸要產生「排便感」，需要300公克的糞便量，所以如果糞便量太少，也不會想要排便。

糞便要鬆散、不黏膩

而通常量比較少的糞便，都會是「黏膩型」，比較容易黏在馬桶上，因為蛋白質、脂肪吃得過多，不會像膳食纖維一樣有鬆散的感覺，會讓糞便像是被膠水黏起來一樣變得緊實，體積也會變小；所以如果發現自己的糞便變得特別黏膩，也要注意自己的膳食纖維是不是吃太少了。

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每次排便5分鐘以內最好

除了排便的量之外，排便的時間最好也不要太長，如果排便時間超過5分鐘，不但容易「痔瘡」，也代表排便其實是很不順暢的。吳文傑說，其實每次排便3-5分鐘都是正常範圍，但超過5分鐘就代表排便不順暢，如果超過5分鐘還排不出來，建議不要過度用力，「可以每天在固定時間坐在馬桶上3-5分鐘，讓身體慢慢習慣排便的時間，就會比較順。」

另外，排便的頻率從1天3次-3天1次都算是正常的，吳文傑說，因為每個人飲食習慣不同，有些人吃得比較少，所以糞便量比較少，自然排便次數就少；只要排便時間都在5分鐘以內，而且量足夠、形狀跟顏色都正常，就算是有規律排便，不需要擔心。

糞便顏色要注意：偏深色就不對

吳文傑說，糞便顏色屬於金黃色，就算是正常的。但如果出現顏色偏深的糞便，就要特別注意。

顏色偏深的糞便，如果是偏綠色可能是吃了深綠色蔬菜，如果是偏紅色，可能是吃了類似火龍果之類的食物，但如果好幾天都排出「有黏性、偏深色、暗紅色的糞便」，就有可能是腸道出血，甚至是胃部的出血；而腸胃道的出血可能是潰瘍、發炎、感染，甚至是腫瘤造成的。

如果排出白色的糞便，多半代表膽汁出現問題，無法消化脂肪、也沒辦法幫糞便染色，可能是膽囊本身、或是製造膽汁的肝臟、或是幫助消化脂肪的胰臟出了問題。

如果直接出現「血便」，可能代表有痔瘡、瘜肉、肛門破裂，或是下腸道的腫瘤。

吳文傑表示，這4個排便狀況如果出現其中一項有異常，都建議儘早就醫，了解自己腸道內的狀況，才能及早知道自己身體散發出來的警訊。

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