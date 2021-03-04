肺癌｜戒掉27年煙癮蘇施黃勸戒煙防肺癌！預防6招少吃罐頭都有效

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-04 19:36

吸煙是導致肺癌的最主要原因，約90%男性肺癌患者是煙民。有27年吸煙習慣的蘇施黃，早前有朋友因肺癌離世，在個人的Youtube頻道《教煮蘇This is So good》大談自己戒煙心得。到底吸煙對肺部有多大危害？有什麼病徵？哪類人是高危族群？哪些方法可預防肺癌？

66歲的蘇施黃曾經有27年吸煙史，21年前在「哥哥」張國榮的陪伴下食最後一支煙，之後決心戒煙。她在《教煮蘇This is So good》影片中，指自己有朋友最近因肺癌離世，因此拍片呼籲各位煙民戒煙。她說不喜歡用「戒煙」二字，覺得「叫人戒煙就像叫人放棄自己喜歡的事」。

▼阿蘇在頻道《教煮蘇This is So good》談戒煙（按圖率先了解👇👇👇）：

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肺癌：香港三大癌症殺手

肺癌是一種惡性腫瘤，通常於下呼吸道系統，如支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。它是香港三大癌症殺手之一。

根據癌症基金會癌症統計最新數字，肺癌患者達5,252人，排名第二，死亡率高達一半。肺癌是本港男性中第二位最常見的癌症（第一位為大腸癌）。吸煙是導致肺癌的最主要原因，約90%男性肺癌患者是煙民，而長期吸食二手煙的人患肺癌的機會也比沒有吸食二手煙的人士高兩倍以上。

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▼肺癌成因（按圖了解👇👇👇）：

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當身體時常感到疲倦、食慾不振、體重下降、持續咳嗽、氣喘、痰中帶血、胸口疼痛（咳嗽顯深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛）時就要小心。

此外，當內臟出現癌細胞時也會在皮膚上表現出來。例如肺癌早期患者皮膚會出現異樣，以痞癢性皮疹為主，可能出現帶狀皰疹。皮膚其他異樣具體表現為三處發黑：

1. 鼻子發黑：肺部是否健康可通過鼻子反饋情況觀察出來，一般肺部健康的人，鼻子與周圍皮膚比較有光澤且微微紅潤，萬一肺部出現異常鼻頭也會隨之變黑。

2. 皮膚發黑：人體肺部受損自凈功能減弱，皮膚透氣程度下降，自然也會影響體內毒素宣發而積聚於皮膚中，看起來顏色更黑更沉。

3. 印堂發黑：古代常稱，將死之人印堂將逐漸發黑，雖然有一定道理，但是科學來說這種情況的出現與體內肺氣虛、腎氣短有關，中醫上說，氣短，不能推動血液運行，所以印堂出現異常，不處於白裏透紅的狀態。

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▼肺癌初期，其實有跡可尋，你可能忽略了的肺癌警號（按圖了解👇👇👇）：

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肺癌初期，患者很可能完全不察覺有什麼不舒服，或沒有任何症狀。但當肺癌愈來愈嚴重時，患者便會出現疲憊、久咳不癒、喘不過氣、胸痛等症狀。更嚴重的時候，可能會咳血、聲音沙啞等症狀，胸部、肩膀、骨頭可能會疼痛，肺部也更容易反覆感染。

肺癌高危人士要注意： 1. 吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍。 2. 有十分之一的吸煙人士患上肺癌。 3. 經常吸食二手煙會大大增加患上肺癌的機會，較普通人高兩至三倍。

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▼肺癌存活率（按圖了解👇👇👇）：

▼肺癌預防方法（按圖了解👇👇👇）：

肺癌的最佳預防方法，是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。除了易患癌，香煙中的化學物質例如尼古丁亦會損害腦部健康。

如何看癌症指數監察肺癌？

一般體檢中心也會涵蓋一至兩項的癌症指數檢驗，不同指數可對應不同種類的癌症監察，單靠一至兩項指數檢測無法監察所有癌症種類，可在檢驗前先了解指數對應的癌症。

▼常見的癌症指數包括以下幾項：（按圖了解👇👇👇）

小部分癌症指數可作診斷癌症之用，並非所有指數都能診斷癌症，大部分癌症的診斷也需要抽取組織化驗才可診斷。以甲胎蛋白指數（AFP）為例，甲胎蛋白指數極高，加上配合影像檢查結果已可診斷為肝癌，或毋須抽取組織。

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戒煙，不僅有效減低患肺癌風險，對心血管健康等亦大有幫助，戒煙一天，甚至20分鐘身體已起變化。

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