乳癌｜金燕玲患子宮癌2年後再患乳癌　乳頭痛現細紋7徵狀多摸胸！

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-05 18:59

乳癌是香港女性頭號癌症。曾於2019年發現患子宮癌的金燕玲，今年農曆新年期間再度被確診患上乳癌。究竟乳癌有什麼症狀？哪類人士較高危？女性可以如何自行檢查？

▼金燕玲繼患子宮癌後，再發現患上乳癌，是她拉筋時覺得胸好脹，還摸到左胸有一粒東西，幸好檢查後發現沒有擴散（按圖👇👇👇）

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乳癌高危因素

乳癌一直是本港女性的頭號癌症，根據香港乳癌基金會資料，平均每天約有12名女性患者確診，而平均每15名女性便有1人在一生中可能患上乳癌。目前為止，尚未有研究可找到乳癌明確的成因，不過，以下的因素或會增加患乳癌的風險，不少與不良的生活習慣有關。

▼增加患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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乳癌患者4成無症狀

乳腺外科專科醫生英偉亮曾撰文指，不論年輕或較年長的患者，最常見的症狀是摸到乳房有硬塊，因此任何年紀人士如感到乳房有硬塊應諮詢醫生。不過，近4成患者確診時沒有任何症狀，特別是年輕患者，但他們對乳癌的意識較高，部分是例行檢查時透過乳房X光造影發現罹患乳癌。

而較年長的人士對乳房健康及乳癌意識較低，至乳房不適才會求診。第1期發現乳癌的患者，5年存活率高達97.5%，與第4期相差78%，因此不可忽視定期檢驗乳房！

▼同場加映：乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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大家可在洗澡時自我檢查乳房有否異樣。（andreaedavis/unsplash）

定期自我檢查乳房

大家可每月作自我檢查乳房，留意異常變化，不但可預防乳癌，更重要是加強女性的「乳健意識」，令她們能保持留意自己的身體變化。

▼謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖了解👇👇👇）

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40歲以上應每隔兩年檢查

自我檢查之外，女性踏入40歲後也應每隔兩年進行一次乳房X光造影檢查。若及早發現腫瘤，需接受全乳切除及化療機會亦較低。

抗乳癌飲食原則

▼同場加映：以下7種食物有助預防乳癌（點擊下圖看清！👇👇👇）

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不僅多吃抗乳癌食物，還須遠離以下5類有損健康食物：

- 精製的碳水化合物（包括麵粉與添加的糖） - 加工肉品（如香腸、煙肉)） - 燒烤過的紅肉（烤肉產生的化合物雜環胺Heterocyclic amines會增加乳癌風險） - 反式脂肪（常見於油炸食品與加工食品中，如包裝過的餅乾與糕點） - 酒精飲料（即使適量也可能增加乳癌風險）

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