痛風｜劉丹飲酒過多痛風腳腫行唔到！戒9種食物港式奶茶好過台式?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-11 19:50

藝人劉丹曾因飲酒過多患上痛風症，腳腫痛得不能走路，因而開始減少酒量。除了飲酒外，什麼會誘發痛風？痛風有什麼飲食宜忌和改善方法？

《愛回家》中飾演熊樹根的劉丹現年77歲，但體魄仍十分強健，並且「行得走得」。劉丹早前為健康保健食品拍攝廣告時透露，曾因飲酒過多，導致患有痛風症。

▼劉丹患痛風的情況：（按圖👇👇👇）

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尿酸過多致痛風

痛風是因血液中含過多尿酸所致，當尿酸結晶成尿酸鹽並在關節或周圍組織沉澱時，便會導致炎症和誘發痛風，出現疼痛等徵狀。

▼痛風會引起紅腫和劇痛等徵狀：（按圖👇👇👇）

尿酸是嘌呤（普林）的分解物，嘌呤是一種自然存在於身體組織內和許多食物中的物質。正常情況，約七成的尿酸會透過腎臟隨尿液排出體外，其餘則經腸道排出。當過量產生尿酸或排泄不足，它便會積聚於血液中。

當血中尿酸值達7.0mg／dl以上即確診為高尿酸血症，除了可以導致痛風，更會增加併發高血壓、血脂異常、糖尿病等病的風險。

海鮮類是高嘌呤食物之一，吃過多可增痛風的風險。（資料圖片）

高嘌呤食物易致痛風

為什麼劉丹飲酒過多會患痛風？由於酒精飲品含有高嘌呤，當我們長期攝取過多嘌呤，會使尿酸增加，積聚過多或引致痛風。要預防痛風，須減少食用高嘌呤的食物，常見有內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜等食物。

▼高嘌呤及低嘌呤的食品：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

雖然豆類、菇菌或蘆筍等屬高嘌呤，但蔬菜、水果類、乳製品與五穀雜糧的食物嘌呤含量較肉類低。

台式奶茶果糖糖漿增嘌呤分泌

飲奶茶亦要小心，高糖飲食或會增加嘌呤的分泌。認可營養師吳瀟娜（Lillian）指，一般港式奶茶及台式奶茶的嘌呤含量很低，並不會直接導致痛風。但飲奶茶時加入的砂糖會導致肥胖，增加患上痛風的風險；而台式奶茶所用的果糖糖漿，會刺激嘌呤分泌，從而令身體內尿酸水平增加，長期飲用亦有機會致尿酸過高或引發痛風。

▼飲用奶茶的建議：（按圖👇👇👇）

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▼飲食以外，其他病患史例如糖尿病、基因都會增患痛風的風險：（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

多飲水防痛風

每天多飲水有助增加尿量，促進身體排出尿酸。大家可從改善飲食和生活習慣入手，預防痛風。

▼預防痛風的飲食和生活貼士：（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

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