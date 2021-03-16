護肝食物｜逆轉脂肪肝靠粟米燕麥四種食物　蕎麥降血糖常肚瀉不宜

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-16 10:02

營養素蘊藏於各種各樣的食物之中，由於每種食物中所含的營養素種類及數量不同，食物的營養價值也各異。養肝護肝不能陷入食用各類保健品、滋補品的誤區中，從常見的食材中選擇有益肝臟的種類，合理搭配、適量食用，一樣能吃出健康。

▼4大護肝食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 燕麥

燕麥的蛋白質含量高於其他農作物，且胺基酸比例平衡，特別是賴胺酸的含量高，明顯高於小麥、粟米等。肝病患者食用燕麥有助於補充蛋白質，促進肝細胞功能的恢復。

燕麥的亞油酸含量佔不飽和脂肪酸總量的38.5~45.3％，約為花生油的2倍，對於動脈粥狀硬化引起的各種疾病，有一定的防治作用。

燕麥還富含大量的可溶和不溶性膳食纖維，能大量吸收人體內的膽固醇並排出體外。燕麥中的高黏稠度可溶性纖維，能減緩胃部消化速度，讓人有飽腹感，所以很多人吃完燕麥後就會長時間不餓，能有效提高基礎代謝，減輕體重。

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2. 粟米

粟米中富含營養元素，如必需胺基酸、維他命、礦物質等。其中，所含的大量抗氧化物質，能有效地降低血液中的膽固醇濃度；豐富的膳食纖維，可以刺激腸胃蠕動，加速糞便排泄，還可以抑制腸中脂肪物質的吸收，有效降低血脂數值，對於脂肪肝、肥胖有預防作用。常吃粟米是彌補膳食纖維攝入不足和微量營養素缺乏的有效措施。

3. 小米

小米內含有多種人體必需的脂肪酸及多種營養素，具有降低血清膽固醇、防止血脂升高、抑制血小板凝聚等作用，適用於動脈粥狀硬化症、高血壓、脂肪肝患者。

小米所含豐富的蛋白質、維他命E和維他命B，在護肝的同時還能保護胃黏膜，睡眠品質不好的人，在晚飯的時候可以選擇喝小米粥，因為小米中含有豐富的色胺酸，可以調節人體睡眠，有助於入睡。

4. 蕎麥

蕎麥是典型的雜糧作物，營養價值豐富，含有豐富的芸香苷、纖維素、硒及維他命等營養物質，不僅適用於高血脂、高血壓和糖尿病等，還可以防治肥胖，保持心腦血管健康。

有研究顯示，蕎麥中的芸香苷對急性肝損傷有保護作用。蕎麥雖佳，但性涼，一次不宜多食，脾胃虛寒、消化功能不佳、經常腹瀉、體質敏感之人不宜食用。

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本文摘自：《養肝就是養命：護肝七大步驟讓你從體內促進肝臟活力保健康》李興廣著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】