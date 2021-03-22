【每日3分鐘】長短腳駝背易脊柱側彎　10秒檢測2個運動防腰痠背痛

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

背痛、腰痠、肌肉僵硬是常見痛症，但背後元兇可能是脊柱側彎。經常彎腰駝背、單側背重物都會增加脊柱側彎風險，有什麼動作可以改善？又如何得知有否患脊柱側彎？ 撰文：註冊脊醫汪家智

脊柱側彎在香港十分普遍，大概2至5%人口受脊柱側彎困擾。脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲成C形或S形，可造成胸悶、背部疼痛、腰痠、肌肉僵硬等，常見的側彎位置在胸椎和腰椎之間。

▼同場加映：脊柱側彎的影響（按圖👇👇👇）

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脊柱側彎直接影響個人體態,，對患者的自信心造成打擊。（Larm Rmah/unsplash）

姿勢不正確可致脊柱側彎

脊柱側彎分為結構性及非結構性兩種，兩種都會呈現脊柱向兩側彎曲的情況，前者大部分原因不詳（原發性脊柱側彎），後者則可能由於姿勢不正確例如彎腰駝背、單側背重物或長短腳及肌肉緊張等引起。

大部分脊柱側彎都是原發性，沒有明顯的成因，但女孩患脊柱側彎的機會比男孩高，若家人曾患有脊柱側彎的人士，亦有較高的風險。

脊柱側彎通常在兒童10多歲時發生，這年齡正處於青春發育期，即脊骨生長最快的時候，女孩子則通常在第一次月經前一年出現。病發初期患者並不感到痛楚，從外觀上也較難察覺，但若不理會，脊骨有機會急劇變形並影響脊椎神經的運作。

檢測脊柱側彎的方法

▼以下測試可讓大家及早察覺脊柱側彎：（按圖 👇👇👇）

預防方面，現時沒有證據顯示我們的日常生活習慣，如運動、飲食，甚至物理治療等，可預防脊柱側彎的發生。但對青少年，參加政府的學童保健服務，接受定期脊柱側彎檢查是最有效的預防方法。

改善脊柱側彎：施羅特運動

脊柱側彎患者需要持之以恆做「施羅特運動」（Schroth Method by Dr. Weiss），有助有效改善脊柱側彎。

施羅特運動是百多年前由Dr.Weiss的外祖母在德國發明的，用於治療脊柱側彎患者的時間須3個月或以上，並要每天進行運動治療練習達6小時，因此對現今都市人來說不大可能做到。幸經過一百年來的改進，Dr. Weiss研發了一套適合都市人，效果十分顯著的針對性治療運動，亦稱為「施羅特優化運動」。

這運動需患者運用丹田呼吸來配合。當使用丹田（即肚臍下約7.5厘米處）或橫膈膜的模式呼吸時，脊柱可以得到放鬆，不會上下移動，所以丹田呼吸法絕對能幫助患者進行施羅特運動。每天做丹田呼吸50次，令自己習慣成自然，再配以施羅特運動，就可改善脊柱側彎問題及預防側彎惡化。

兩款施羅特運動

▼ 1. 50x運動（按圖 👇👇👇）

▼ 2. Muscle cylinder運動（按圖 👇👇👇）

治療脊柱側彎

1. 手術治療

當脊柱側彎達40度以上，或病人不能忍受矯形背架而彎曲度繼續增加的話，就要考慮採用骨科外科手術作矯正及固定，切開背部並植入金屬架及進行骨骼融合。

2. 非手術治療

當脊柱側彎在40度以下，可考慮採用非手術治療，包括採用脊椎矯正手法治療，讓脊骨關節回復原位，確保排列平均而受力平衡，讓患處免受不必要的壓力也能進行修復。或按病情需要，使用特殊矯形背架來治療。

註冊脊醫汪家智（撰稿人授權提供）

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