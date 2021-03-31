護肝穴位｜貧血抽筋視力模糊肝唔好！腳跟按腳背養肝穴免中風？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-31 17:02

肝不好，人生是黑白的。這句話不僅適用於西醫所謂的肝病，套用在中醫觀點上也很適用。中醫師指出，所謂的「肝」並不是只有肝臟，中醫所說的「肝不好」，可能引發全身系統性的症候群。

台灣中醫師吳宏乾說明，「肝主疏泄」，意指肝需要通暢調達，如果淤塞可能出現胸悶胸痛、容易生氣、經常嘆氣；「肝藏血」，指的是肝如果生病了，可能出現貧血、出血等問題；「肝主筋」是說肝不好的人容易抽筋、關節僵硬；「肝開竅於目」指的是肝不好的人，眼睛會有些模糊、發黃。

腳掌上的保肝穴位

吳宏乾提供一個常用的「保肝穴位」，也就是腳背上的太衝穴。太衝穴位在大拇趾和食趾之間，也就是腳的虎口處；有助於疏肝解鬱、消除疲勞、降血壓，並且幫助血液循環。

他也分享一招自創的按摩方式──用腳跟來回按摩另一隻腳的太衝穴，不需要彎腰或低頭，避免引發不適；尤其是高血壓的人，頭部位在低處，手又出力按摩，可能引發中風。

他也分享一招自創的按摩方式──用腳跟來回按摩另一隻腳的太衝穴，不需要彎腰或低頭，避免引發不適。（健康2.0授權使用）

▼紓緩疲勞的1招伸展（點擊下圖看清！👇👇👇）

除了穴道按摩之外，吳宏乾也分享幾個伸展運動，像是太極拳、瑜伽、八段錦等，都是有助於養肝的運動好選擇。

如果沒有時間做運動，吳宏乾也示範1招自己常做的伸展動作，有助於紓緩疲勞：

1. 站姿，雙腳與肩同寬；雙手十指交扣，掌心向上，放在腹部前。 2. 吸氣，雙手往上抬，接著吐氣，雙手翻掌，手臂繼續往上舉。 3. 視線看向前方，雙手十指交扣並舉高，可以同時踮腳尖，停留數十秒。

▼疏肝解鬱：玫瑰菊花茶（按圖👇👇👇）

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