苑瓊丹胸口痛入院血管滿肥膏！橄欖油5類食物改善膽固醇蛋唔怕吃?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-29 19:42

57歲苑瓊丹近日因胸口不適，低調入院接受檢查，報告發現她膽固醇偏高，醫生指她的「心血管布滿豬油膏」，要注意飲食和做運動。為什麼會致膽固醇偏高？進食什麼會使膽固醇升高？如何降膽固醇？

廖啟智因胃癌病逝，黃樹棠亦傳出患上肺癌，近日苑瓊丹亦因胸口不適入院檢查身體，結果發現她膽固醇偏高，「心血管布滿豬油膏」，血管愈來愈窄。

▼苑瓊丹入院檢查，發現「心血管布滿豬油膏」？（按圖👇👇👇）

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苑瓊丹胸口不適是膽固醇高症狀？

其實膽固醇過高本身不會有任何症狀，直至出現心腦血管病併發症，例如中風、冠心病、心肌梗塞等才會引起相關症狀。如果出現相關併發症引起的症狀，例如胸口不適，表示高膽固醇所引致的血管毛病已經到中後期。

▼高膽固醇所引致的血管毛病的症狀：（按圖👇👇👇）

膽固醇為血脂的一種，是製造細胞膜、合成荷爾蒙的重要原料，是身體所需的重要元素。人體的膽固醇主要有2大來源，約有70至80%是由肝臟生成，另外約20%則從食物攝取，即大部分的膽固醇都是由人體自行生成。而膽固醇分為低密度膽固醇（壞膽固醇）及高密度膽固醇（好膽固醇）。

壞膽固醇：引發心臟病及中風

過多「低密度膽固醇（LDL-C)」會積聚在血管壁，形成斑塊及導致血管粥樣硬化，引發心臟病及中風

好密度膽固醇：減低心臟病及中風機會

「高密度膽固醇 (HDL-C)」則是好膽固醇，可移除血管中多餘的膽固醇，避免堆積在血管，減低心臟病及中風機會

當壞膽固醇過高，有機會出現心腦血管的併發症，引起動脈硬化、冠狀動脈硬化、心絞痛、心肌梗塞、中風等。

高膽固醇血症可引起心肌梗塞、中風等併發症。（資料圖片）

高脂高油飲食增壞膽固醇

苑瓊丹指醫生說她的心血管布滿豬油膏。的確，常吃高脂高油食物會增加壞膽固醇水平上升的風險。經常吃茶餐廳等高油高脂食物，加上缺乏運動等都會使壞膽固醇水平上升。日積月累下，血管有斑塊形成及導致血管粥樣硬化，致使血管堵塞。

脂肪當中可分為飽和脂肪、反式脂肪，都會使壞膽固醇水平上升，因此要減少攝取高飽和脂肪和高反式脂肪含量的食物。

▼10款含高飽和脂助的食物：（按圖👇👇👇）

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▼10種高反式脂肪食物：（按圖👇👇👇）

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蛋都要少吃？

不少人認為蛋吃得多會令膽固醇超標，雞蛋的確含有膽固醇，一隻蛋黃的膽固醇約有260 毫克，但這不代表多吃身體就會「照單全收」。心臟科專科醫生謝德新指，其實食物裹的膽固醇「本身」並無好壞之分。不過，大部分高膽固醇食物仍含有大量飽和脂肪及高卡路里，且攝取飽和脂肪酸會增加低密度脂蛋白膽固醇的濃度，進而提高心血管疾病的風險。

比起膽固醇，反而應要限制每日飽和脂肪和反式脂肪的攝取量，因這些脂肪會提升人體內的膽固醇水平。

《Harvard Health Publishing》的資料指出，其實每日進食1隻蛋並不會增加心臟病發、中風或其他心血管疾病的風險。不過，糖尿病患者、心臟病患者，或為患心臟病的高危族群（如吸煙者）就最好每星期不要進食多於3隻蛋。

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香蕉黃豆有助降壞膽固醇？

攝取植物固醇有助降壞膽固醇，謝醫生指，研究顯示膽固醇偏高人士持續2至3星期每日攝取約2克植物固醇，有助降低血液中壞膽固醇水平近7至10%。

▼含較多植物固醇的食物例子：（按圖👇👇👇）

而穀類植物（如麥包、麥片、燕麥、紅米）和單元不飽和脂肪食物（牛油果、芥花籽油、橄欖油、花生）也有助降壞膽固醇水平。

▼同場加映：還有什麼食物有助降血脂？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：除了不良飲食習慣增高膽固醇的風險，患有以下慢性疾病也是高風險人士：（按圖👇👇👇）

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