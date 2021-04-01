張國榮逝世18周年｜失眠冇胃口抑鬱症食藥就好？ 6句不應講的說話

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

張國榮（哥哥），於18年前4月1日愚人節逝世，抑鬱症把這位天王巨星帶走。抑鬱症在香港十分常見，患者不但情緒低落，日常生活也會因抑鬱情緒而受到持續影響，特別在新冠肺炎疫情的陰霾下，抑鬱等不同情緒問題陸續浮現。抑鬱症有什麼症狀？抑鬱症食藥就會好？有什麼說話不應和抑鬱症患者講？多了解抑鬱症，支持患抑鬱症的親朋好友，給予陪伴和鼓勵或可挽救寶貴生命。

張國榮（哥哥）於2003年4月1日因被抑鬱症困擾，在中環文華酒店露台徘徊個多小時後，墮樓身亡，終年46歲。每年4月1日仍有大量歌迷不捨哥哥，發起悼念活動。

▼張國榮逝世18周年，抑鬱症如何帶走一代天王巨星？（按圖👇👇👇）

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抑鬱症症狀：無故大哭、斷絕社交

抑鬱、情緒低落每個人相信也試過，但如何得知是患上抑鬱症？按美國精神醫學學會出版《精神疾病診斷與統計手冊５》（DSM-V）的診斷標準，一個人如果有5項或以上症狀吻合的話，便有可能患上抑鬱症，但診斷抑鬱症還是需要醫生的專業判斷。

▼抑鬱症症狀：（按圖👇👇👇）

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精神科專科醫生張漢奇分享案例，患者Cindy自從母親於去年離世後，一直有抑鬱情緒。到年初疫情爆發令她無法上班兼斷絕社交，開始常常無故大哭，終於由家人陪同求醫並確診患上抑鬱症。

▼抑鬱症除了影響心理健康，亦可能影響生理健康，造成不適。抑鬱症會令身體有什麼變化？（按圖👇👇👇）

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▼抑鬱症亦會影響進食行為：（按圖👇👇👇）

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抑鬱症困擾要食藥嗎？食藥就會痊癒？（unsplash）

鬱症食藥就好？

張醫生指，當經診斷後確診患上抑鬱症，便需要服食抗抑鬱藥，並可能需配合心理治療等。抑鬱症是腦內出現病變，而成因通常和情緒相關，所以除了藥物改善腦部分泌，一般都需要以心理治療輔助，幫助病人改善情緒、人生觀等，有助徹底康復。若患者服食一段時間後，發現抗抑鬱藥有效，便會繼續處方藥物。

但這不代表服用藥物後，抑鬱症便會好轉。當服食一段時間後發覺療效不理想，便可能會轉用另一隻抗抑鬱藥。如果轉了藥再服食一段時間後，療效仍不理想，便可能會定義為「抗藥性抑鬱症」（treatment resistant depression），這情況並不罕見，在抑鬱症病人之中大約佔三分之一。

出現抗藥性 失去動力

「抗藥性抑鬱症」和一般抑鬱症症狀相同，只是抗藥性抑鬱症在用藥後出現抗藥性情況。當時，醫生判斷Cindy的病情屬初期，處方一隻常用的抗抑鬱藥，6星期後卻發覺她的情況並沒有明顯改善，於是轉用另一隻抗抑鬱藥，但6星期後她的情況仍是差不多。根據醫學定義，她的情況已屬於「抗藥性抑鬱症」，應考慮同時用多於一種藥，或嘗試其他療法。最後醫生和她及家人商議後，她接受了6星期的腦磁激治療，終於令病情出現明顯改善。

張醫生續指，對抗抑鬱藥物出現抗藥性的患者，很多時會纏繞著一些抑鬱的思想、心情不好、情緒低落、沒有動力、周身疲累，甚至無故哭喊。不過，屆時可考慮加入其他藥物，例如有助穩定情緒的鋰劑、其他精神科藥物、或以2至3種抗抑鬱藥一起使用。

▼若上述方法病情仍沒有改善，還有3個方法治療抗藥性抑鬱症：（按圖👇👇👇）

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除了藥物或心理治療，陪伴對抑鬱症患者亦十分重要，一起度過抑鬱情緒。有人認為抑鬱患者只要想開一點就會好起來，但其實這類誤解或說話源自不了解抑鬱症。台灣人氣網絡插畫家「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」以圖文描繪出外界對抑鬱症常抱有的六個誤解，有些說話不能講：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：抑鬱症成因可能與遺傳、環境因素等影響，壓力也會影響情緒，適時減壓有助紓緩負面情緒；但當已患焦慮或抑鬱症時，此時食物已無法處理及醫治症狀：（按圖👇👇👇）

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