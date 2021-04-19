穀雨廿四節氣｜雨多關節痛濕疹失眠　合掌瓜絲瓜2款瓜湯去濕健脾

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-19 19:13

穀雨（4月20日），是春季的最後一個節氣。註冊中醫師姚欣彤指，穀雨時身體易受濕邪影響，容易引致風濕痛、濕疹、消化不良，甚至失眠等問題。她建議多進食一些健脾益氣食物，和推介了兩款湯水有助利水去濕。 撰文：健福堂註冊中醫師 姚欣彤

穀雨是二十四節氣中的第六個節氣，也春季的最後一個節氣。從名字當中就反映出穀雨有雨生百穀之意，意思是農田中的初插秧苗和新種作物本來最需要雨水的滋潤，而此時節氣中降雨量明顯增加，便能助其生長，利於豐收。

▼穀雨知多啲（按圖👇👇👇）

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穀雨易有濕邪

穀雨時節冷空氣與濕暖空氣交匯，形成長時間的降雨氣候。中醫認為這種天氣屬「濕邪」，可對我們健康造成不同影響。

1.各種痛症

濕邪有沉重、黏滯的特性，容易侵入人體肌肉、筋骨和關節，使氣血運行不暢，「不通則痛」，導致肌肉和關節痠痛、屈伸不利，頭重身重，精神疲倦，因此穀雨時節中常見各種痛症發生，包括風濕痛（肩頸、腰部、肘膝關節部位）、類風濕關節炎、強直性脊柱炎、痛風等。

▼同場加映：風寒濕痺有以下類型（按圖👇👇👇）

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2.皮膚問題

濕邪侵襲人體時，最先傷及皮膚，氣候濕邪與體內濕邪相搏，浸淫肌膚，導致皮膚出現皮疹、水泡、鱗屑、脫皮、皮膚糜爛滲液、傷口久不收斂、皮膚瘙癢等損害，穀雨時節中常見各種皮膚問題，包括癬、濕疹、風疹、過敏性皮炎、銀屑病（俗稱牛皮癬）等。

3.脾胃消化系統問題

濕邪有重濁、影響脾胃功能的特性，人體受到濕邪所傷，容易傷及脾胃，出現胸腹脹滿、飲食減少、胃痛嘔吐、腹痛泄瀉、大便黏滯等症狀，穀雨時節中常見各種消化系統問題，包括急性或慢性胃炎、腸炎、腸胃型感冒、功能性消化不良、腸易激綜合症等。

4.睡眠問題

濕邪性質重濁、黏滯，容易阻礙氣機運行，損傷陽氣。於潮濕天氣中，我們常常悶悶不樂，精神難以提勁，濕邪上蒙心竅，氣血運行不暢，難以濡養心神，故穀雨時節中常見失眠問題，具體包括入睡困難、睡眠時間短、時眠時醒、醒後不能入睡、睡眠夢多，甚或徹夜不眠。

▼同場加映：自我測試睡眠質素（按圖👇👇👇）

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5.情緒問題

濕邪有阻礙氣機的特性，在情緒方面容易傷及肝氣。肝失疏泄，肝氣鬱結，則出現情緒失調波動，脾氣暴躁，或悶悶不樂，抑鬱悲傷、易哭、常常歎氣呻吟。

▼穀雨養生貼士（按圖👇👇👇）

1.多進食健脾益氣，利水去濕食材

穀雨天氣潮濕，建議適當進食一些健脾益氣，利水去濕的食材，可用來炒煮或煲湯，例如淮山、蓮子、白扁豆、芡實、生熟薏米、茯苓、赤小豆、蠶豆、冬瓜、節瓜、絲瓜、合掌瓜、莧菜、荷葉、芹菜、薺菜、鯽魚等。

穀雨天氣潮濕，可適當進食冬瓜、節瓜、絲瓜、合掌瓜等食物去濕。(VCG)

2.避免進食難以消化、生冷寒涼及肥甘油膩食物

盡量避免進食難以消化（如堅果、南瓜、番薯、薯仔、番茄）、生冷寒涼（如刺身、冰凍水果、雪糕、沙律、冰凍飲品）及肥甘油膩（如炸雞、芝士、肥肉）的食物，以免加重腸胃負擔

3.穴位按摩

有些穴位有健脾去濕、振奮精神、提神醒腦的作用，於穀雨這種潮濕的時節可多用手指按揉。

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健脾去濕穴位：陰陵泉、足三里、三陰交

振奮精神、提神醒腦穴位：風府、神庭、百會、印堂

可用手指按揉此穴位各3分鐘，每天1-2次，按至痠軟更好。

4.起居生活習慣

-注意家居環境的濕度，理想為50%-60%之間，過於潮濕則需要開抽濕機，讓環境乾爽。

-避免貪涼直接睡臥於地上，夜間睡眠注意穿薄長衫長褲，在家宜穿拖鞋，不要赤腳走路，避免感受濕邪。

-注意天氣變化，下雨必須撐雨傘，切勿雨中漫步以免濕邪侵襲。

-運動後出汗，要及時擦汗及替換衣服，以免汗出當風，受到濕邪侵入。

▼穀雨湯水食療（按圖👇👇👇）

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1.絲瓜鯽魚湯：健脾、去濕、消腫

2.合掌瓜五指毛桃湯：健脾、益氣、去濕

健福堂註冊中醫師姚欣彤（撰文者提供）

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