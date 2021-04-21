白髮原因｜白髮現3位置脾肝腎出事？肝血不足兩鬢白多飲豆漿雞湯

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-21 17:02

許多人都怕有白髮，因為一旦有了白髮，年紀就好像一下子老了好幾歲。但你知道嗎？其實白髮出現是有玄機的！它長在不同的部位，可能代表你身上不同的健康問題。

為什麼年紀輕輕就開始有白髮？台灣皮膚科醫師徐常捷表示，大部分的人在35歲就會開始長白髮，50歲後白髮量就會增多；有研究發現，在60歲時，約有一半以上的人會長白髮，這是正常的老化現象，但有些人年紀輕輕就長白髮，除了家族遺傳之外，再來就是「生活」因素，例如壓力太大、睡眠品質差、飲食不均衡、勞心勞力等。

白髮早生原因

徐常捷說，肥胖及抽煙、喝酒，都會在體內累積大量的自由基，不但會影響毛囊黑色素細胞製造黑色素，也降低黑色素細胞DNA自我修復的能力；當毛囊內的黑色素細胞老化，無法再產生黑色素時，白頭髮就出現了。

台灣中醫師吳明珠指出，從中醫理論來看，頭髮的生長和氣血有很大的關係，氣血旺，頭髮生長正常；氣血衰，頭髮變白、枯槁，甚至脫落。而白頭髮出現的部位沒有一定的順序，要看是哪個部位特別虛弱，會在頭部相應的位置出現白髮，所以白髮的位置也暗示著體內臟腑的健康狀態。吳明珠指出3個地方長白髮，也暗示身體可能出問題：

▼3個地方長白髮身體可能出問題（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 前額現白髮→脾胃失調

《黃帝內經》中指出，「女子五七，陽明脈衰，面始焦，發始墮。」中醫所說，前額屬於陽明，陽明主氣血，「陽明衰，發變白」，說到底還是脾胃出了問題。台灣中醫師吳明珠說，並非只有營養不良，不管是吃錯還是吃太多，都會影響到脾胃失調；有些人工作忙碌，只吃餅乾或朱古力果腹，認為自己有吃東西就好，這樣只會造成各方面礦物質攝取不足，導致脾胃運化功能減退。

2. 兩鬢冒白髮→肝血不足

「兩鬢」即耳旁的部位，主要跟膽有關。由於肝膽互為表裡，所以和肝也有關係。而肝主藏血，所以兩鬢長白髮主要因為肝血不足。吳明珠說，這種情況最明顯就是眼睛會感到乾澀，若出現血絲，表示有肝火，要多攝取豆漿、牛奶、雞湯；最重要的是，晚上11點一定要躺上床休息就寢，讓身體得到完全休息。

3. 頭頂後腦有白髮→腎氣不足

頭頂是督脈、任脈經過的地方，任督二脈和腎關係最密切。頭頂長白髮，多由於腎氣不足。頭頂、後腦勺長白髮的人，除了要補氣血，還要注意補腎。吳明珠建議可以多吃黑米、黑豆或是黑木耳，能補足一點腎氣，也會比較好睡。

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