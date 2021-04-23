每日3分鐘｜30幾歲舉手唔貼耳五十肩？必學3個動作愈唔郁會愈痛！

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-23 15:45

五十肩有愈來愈年輕化的趨勢。台灣TVBS頻道節目《健康2.0》其中一集提到，現在的青年已有五十肩的跡象，肩膊痛得連梳頭和脫衣也十分困難。有什麼運動有助紓緩痛症？中醫又推介了什麼茶飲止痛？

五十肩可由日常生活姿勢不良、肩膀勞損造成。現年41歲的台灣女星Janet（謝怡芬）透露自己38歲便有五十肩，雙手向上抬舉時，發現有一隻手無法貼近耳朵。未到50歲也會有五十肩？其實五十肩已經開始年輕化！

台灣女星Janet透露自己38歲便有五十肩，雙手向上抬舉時，發現有一隻手無法貼近她的耳朵。（Janet Hsieh 謝怡芬/Facebook）

未夠50歲有五十肩？

五十肩的正式名稱是「肩沾黏性關節囊炎」，原因是因為肩關節囊發炎之後，身體為了修復發炎的位置，產生纖維母細胞來補破洞，但是補過頭後，反而把「關節」這塊需要大量活動的空間黏住。因為它常發生於50歲左右的病人，故俗稱「五十肩」。

節目提到五十肩年輕化，出現「青年五十肩」的現象，青年五十肩有以下特點：

1. 症狀與五十肩類似，多是運動傷害或勞損所致

2. 或施力不當造成肩膊肌腱發炎

3. 痛起來連梳頭、脫衣等動作都困難

4. 若不治療，肩關節活動角度可能會永久受限

中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，當我們過度的碰撞、創傷、或過度的使用，肩關節囊發炎便會腫起來，令肩膊向上舉或向前舉都會十分疼痛。

自我檢測五十肩

物理治療師胡逸惟提出一個自我檢測方法，從6個方向檢測關節活動度。如果雙手活動時無法達到這些角度，便有可能患上五十肩！

▼自我檢測五十肩：（按圖👇👇👇）

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五十肩休息會更痛

由於五十肩是因關節囊黏住造成關節囊發炎，當肩膀不活動時，關節囊沾黏度會愈高，因此愈休息會愈痛，需多活動肩關節的部位。大家可以做以下3個肩膀運動，改善痛症。

▼運動一：（按圖👇👇👇）

▼運動二：（按圖👇👇👇）

▼運動三：（按圖👇👇👇）

另外，中醫師鄒瑋倫建議五十肩患者可以飲「威靈仙枝枝茶」茶飲，有止痛和疏通經絡的功效。

威靈仙：去風寒濕痺、收風去濕，有助消炎止痛

桑枝：去肩背和上背的所有風濕痺痛

柱枝：去風寒、驅風散寒、溫經止痛

▼同場加映：陳醫師指曾經有一名40多歲的男士因肩痛看醫生，最後診斷出有糖尿病。統計發現，有五十肩的人士容易伴隨患有糖尿病、甲狀腺功能亢進或低下。因此，肩頸痛也有可能是內臟警訊！（按圖👇👇👇）

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