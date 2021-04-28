風濕｜開冷氣睡頭痛風濕3大風險　蓋被露手腳冷氣幾多度最好瞓?

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-28 10:18

每到夏天，比起戶外的悶熱，更多人喜歡待在室內吹冷氣，睡覺時也沒關掉，一整夜都吹冷氣。其實正確的吹冷氣，可以幫助人體維持正常體溫，美國睡眠線上資源提供者創辦人克里斯．布蘭特納（Chris Brantner）對此表示，比起暖和溫度，我們的身體更習慣降溫，因此建議民眾可以開空調睡覺，但有三個吹冷氣健康風險要注意，本文就帶大家認識吹一整夜的冷氣有哪些風險。 文：黎佳燊／Hello醫師

最令人感到舒服的睡眠溫度大約是15-20°C，它會促使身體分泌褪黑激素，幫助對抗老化，減緩生成皺紋和老人斑，提升身體的健康品質。另外，你也可以拿室外溫度做衡量，但室內溫度最低不要低於室外溫度七度。

▼3個吹冷氣健康風險（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1. 冷氣吸走水分加速老化

冷氣不僅會吸走室內的濕氣，也會吸走我們身體水分，使人的肌膚變得乾燥，且失去原本彈性。此外，它還會加速老化症狀、衍生其他皮膚問題，若長時間處在這樣的環境，鼻子、喉嚨及呼吸道容易不舒服，眼睛因為缺水，也會變得通紅、視線模糊。

為避免一覺醒來後皮膚變非常乾，請不要睡在對著空調出風口的地方，如果無法避免，不妨調成搖擺模式，或是將風口方向調成往上，這樣變化的風向，比較不會造成眼、鼻、喉、口等黏膜的不適。

2. 關門關窗空氣不流通

開冷氣會關門關窗，不讓冷空氣外流，但是同時也會造成空間不通風，缺乏新鮮空氣進來，而人在空氣不流通的環境中，會有一種永續疲勞感，嚴重則會造成病態建築症候群（Sick Building Syndrome，簡稱SBS），也有人稱大廈不良症候群，指因為密閉空間的室內空氣質量差，產生一些不舒服的症狀，如打噴嚏、喉嚨不舒服、胸悶、發熱或發冷等等，但造成病態建築症候群的確切原因目前尚不清楚。

另外，若空調系統和出風口沒有定期打掃清潔，也會成為散播病原體的來源，惡化其空氣品質，甚至會讓人產生呼吸困難等症狀。

3. 溫度太冷可致風濕頭痛

你有過半夜被冷醒的經驗嗎？太低溫並不是好事，因為它可能會造成肌肉關節風濕，並造成頭痛和背痛，嚴重還會引發關節炎。至於小寶寶，雖然沒有所謂標準的安全溫度，但為避免寶寶過熱，確保他們臉部朝上是最好的方式，冷氣溫度設定介於24~26°C，使用風扇的話，請不要直接對著他們吹。

要避免空間過冷，設定計時關機或是調升溫度是不錯的方法，或是在睡覺前先開冷氣，待要睡時再關掉，這能確保房間不會熱，也能節省電費。此外，穿薄睡衣、蓋薄棉被，並把手腳露出棉被，這都能使睡眠品質更好。

相關文章：【頭痛】女童風扇直吹一晚致面癱！7個不能直吹部位易頭痛腰痛👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

相關文章：【中暑】常嘆冷氣易「感暑」！汗多尿少似感冒6個症狀已輕微中暑👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

整夜吹電風扇睡覺傷身體？研究這樣說

吹冷氣總打噴嚏？6種夏季感冒並非流感

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：冷氣吹一整夜不好？注意 3 風險】