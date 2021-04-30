防癌食物｜天天吃蘑菇防乳癌最好？護腎8功效防癌10食物多吃蘿蔔

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-30 10:02

蘑菇營養豐富，富含人體必需胺基酸、礦物質、維他命和多醣體等營養成分，是一種高蛋白、低脂肪的營養食品。早期的研究證明，蘑菇能防癌抗衰老，提高機體免疫力，可預防大腸癌、糖尿病等疾病。根據最新的研究指出，食用蘑菇愈多，患癌症的風險就愈低，對於乳癌的預防效果尤其顯著。

近日，賓州大學研究人員在《Advances in Nutrition》期刊發表了研究，表明食用蘑菇的量增加與癌症的風險降低有關，與乳癌的關聯性最強。

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每天18公克蘑菇，癌症風險降低45%！

在這項研究中，系統回顧了從1966年到2020年發表的17項癌症研究，研究人員分析了 19500多名癌症患者的數據，探討了食用蘑菇與癌症風險之間的關係。

研究結果顯示，將任何種類的蘑菇納入日常飲食的人患癌症的風險都較低。根據研究結果，每天吃18公克蘑菇的人，患癌症的風險比不吃蘑菇的人低45%。

其實，近年來，愈來愈多的科研人員開始研究蘑菇潛在的抗病能力，試圖證明蘑菇不僅味美，還有益健康。到目前為止發現的蘑菇的主要藥用用途是抗氧化劑、抗糖尿病藥、降膽固醇藥、抗腫瘤藥、免疫調節藥、抗過敏藥、腎保護藥和抗微生物藥。可以說，蘑菇的藥用價值很大。

麥角硫因與多醣體是營養關鍵

研究人員補充說，蘑菇是麥角硫因（Ergothioneine）的最高膳食來源，麥角硫因是一種獨特而有效的抗氧化劑，有助於抵抗氧化應激，降低患癌症的風險。研究人員指出，在對特定癌症進行檢測時，蘑菇與乳癌的關聯性最強，因為經常食用蘑菇的人患乳腺癌的風險顯著降低。

另外，多醣體也被認為是蘑菇中可以有效抗腫瘤的物質，並具有一定的免疫調節特性。相關研究表明，蘑菇與抗癌藥物聯合使用，能夠達到協同的作用，可以作為治療耐藥性癌症的有效工具。

▼增加患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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飲食對於癌症預防有幫助！這些食物也有助於預防癌症

雖然各種研究都證實了蘑菇的價值，但是日常食用時還是要適量，想利用蘑菇當補品的人要提前諮詢醫生。未來，這項研究將有助於進一步探索蘑菇的保護作用，並有助於建立預防癌症的健康飲食。

整體來說，這些發現為蘑菇對癌症的保護作用提供了重要的證據，未來的研究需要更好地查明相關機制和可能受到影響的特定癌症。而對於一般人來說，也證實了蘑菇是具有營養價值的食物，在食物挑選上可以適量補充。

事實上，除了食用蘑菇，健康的飲食對癌症的預防也有一定的幫助。美國癌症研究所（AICR）提出，食用蘋果、豌豆、黑莓、藍莓、蘿蔔、櫻桃、辣椒、蔓越莓、深綠色多葉蔬菜、亞麻籽等可能有助於降低癌症的風險。

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