每日3分鐘｜腳趾包剪揼測肌肉衰退　1招伸展腰足年輕20年防肩膝痛

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-05-20 21:30

腰痛、膝頭痛、腳趾冰冷，這些都是常見的下肢病患，但你可曾想過這些都是腳趾肌肉衰退所導致的問題？日本節目《名医のTHE太鼓判！》當中有專家指出，腳趾肌肉衰退有機會蔓延至整個下肢！想強化腳掌肌肉，改善下肢疼痛，不妨跟專家學做鍛煉腳趾動作吧！

日本健康節目《名医のTHE太鼓判！》請來專家今井一彰先生到場講解足部問題，今井先生提到，可讓腰足年輕20歲的方法是做「腳趾伸展」。由於腳掌是支撐整個身體的根基，假如腳趾出現變形，膝蓋、腰就會出現連鎖反應而偏離原位，導致全身力量分佈不均，最終引起膝痛、腰痛、肩頸痛等症狀。

腳趾出現變形，膝蓋、腰就會出現連鎖反應而偏離原位，導致全身力量分佈不均，最終引起膝痛、腰痛、肩頸痛等症狀。（UpSplash）

腳趾肌肉

▼在講解該怎樣做伸展足部的練習之前，大家可以先試着做以下這個「腳趾包剪揼」的動作，看看足部有沒有衰退的徵兆。（按圖看清👇👇👇）

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腳趾其實佈滿不少肌肉，假如做不到猜拳的3個動作，就代表你腳趾的肌肉已經出現衰退，當肌肉變弱，腳趾就很可能會出現變形，長遠導致全身不同部位的痛症。而實際上節目組亦到了一所溫泉店做調查，發現做不到猜拳動作的人有一個共通點，就是腳的變形，比如是：拇指外翻、腳趾離地等等。

正常的腳形應該是像嬰孩的腳一樣是扇形的，但長大後長期穿着不合尺碼的鞋，或經常穿壓迫腳掌的襪，腳掌就會漸漸變形。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

節目提到正常的腳形應該要像嬰孩的腳一樣是扇形的，但是當長大後長期穿着不合尺碼的鞋，或者是經常穿絲襪等會壓迫腳掌的襪，腳掌就會漸漸變形。但只要堅持每日3分鐘做腳趾的伸展動作，就能改善症狀。（按圖看清👇👇👇）

為了證實練習的功效，節目引述了62歲、因為膝蓋痛而走路時要一拐拐的梅山くみ子的經歷作例子，5個月前梅山小姐因為膝痛的關係求診，發現痛症的原因是O型腳的問題，經過一輪檢查，更發現腳掌同時有輕微的拇指外翻和小指內翻的症狀。

做了5個月伸展腳趾之後，O型腳的問題明顯得到改善，同時因為伸展腳趾有改善血液循環的效果，小腿在消腫之後顯得幼細了。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

小腳趾本來的作用就是抑制腳掌左右的搖晃，確保腳掌不向外拗，但是當小趾向內翻，就無法穩妥地支撐整個身體，接着腳掌的小腿就會連帶着膝蓋漸漸向外傾斜，形成「O型腳」。然而做了5個月的腳趾伸展之後，O型腳的問題明顯得到改善，同時因為伸展腳趾有改善血液循環的效果，小腿在消腫之後顯得幼細了。

▼同場加映：拇趾外翻的紓緩及矯正運動（按圖看清👇👇👇）

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梅山小姐本人都表示，現在走路比從前膝蓋痛的時候輕鬆得多，亦感覺腳掌在着地時踏得更穩。甚至是當體重逹72公斤的今井醫生使盡渾身解數，都依然無法動梅山小姐分毫。而除了梅山小姐外，還有分別不同的人在做過伸展腳趾的練習後，在左右腳力量分佈、腳趾冰冷、着地不穩等症狀上得到改善。

有原本因為腳部變而腰痛的病人，在持續個了3個月腳趾伸展後，成功抬起72公斤的今井醫生。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

腳趾抓地力

在今井先生介紹完伸展腳趾的練習後，緊接着就有骨科專家戶田佳孝醫生提出「腳趾抓地力」的重要性。所謂的「腳趾抓地力」亦即是用腳趾的抓力，若然抓力衰退，踏地的時候就會「腳步浮浮」，影響平衡力，增加摔倒的風險。

要確認自己有沒有足夠的抓地力，可以嘗試用腳趾夾着阿基里斯跟腱，假如你已經使勁夾緊但阿基里斯跟腱依然毫無痛楚，那就代表你的腳抓力已經衰退了。節目更利用專業的測量器為嘉賓測抓力，發現先前無法完成「腳趾猜拳」動作的兩位嘉賓，其腳抓力也同樣較同年齡層的人差。

假如你已經使勁夾緊但阿基里斯跟腱依然毫無痛楚，那就代表你的腳抓力已經衰退了。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

導致腳趾抓力衰退的原因包括運動不足，以及經常穿高跟鞋等不合腳的鞋子。跟據節目組在溫泉店所做的調查發現，原來有不少女性腳抓力都較同齡平均值差。就此戶田醫生教大家做一個提升腳趾抓力的練習，做之前大家可以先準備一個乾淨的水樽蓋。（按圖看清👇👇👇）

不難發現這個動作和芭蕾舞的訓練相似，戶田醫生直言這個練習就是參考芭蕾舞員，日常鍛鍊身體以及平衡力為目的所做的訓練。因此堅持做這個練習除了可以提升腳抓力，亦可以增加身體的平衡力，更有效防止跌倒。

▼同場加映：從4種非正常的鞋墊磨損方式可以知道自己有什麼腳患（按圖了解）

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（資料來源： 《名医のTHE太鼓判！》）