手腳麻痹｜躺著玩手機傷頸椎致頭痛耳鳴手腳痹？2招健頸唔使3分鐘

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-07 12:37

對於智能手機的普及，現代人的文明病也多出了好幾種，像是因滑手機、追劇等低頭族的行為，造成頸肩問題，醫師們也不厭其煩的提醒大家，姿勢一定要正確，且使用電子產品的時間別太久。但本於人性，仍是有不少人等到出狀況了才緊急求救。對此，中醫也分享保養頸椎的2秘訣，並勸大家還是要改善壞習慣，才能避免肩頸痠痛。

台灣忠孝昌盛堂中醫診所中醫師許懿心分享，一位37歲的陳小姐，自從購入智能手機後，便經常斜倚在床頭，呈現頸椎後側懸空的姿勢低頭滑手機，甚至躺在床上看整晚。某陣子發現自己有嚴重的肩頸痠痛，且常常失眠、或突然落枕（瞓捩頸），接著逐漸感覺雙手指端都有麻木感，甚至持續一整天，有時連雙腳趾頭端也會有微微的麻感，嚇得她趕緊前往求診。

許懿心說明，檢查後才發現，患者的症狀是屬於頸椎症候群的一種，經過2周的針灸，放鬆緊繃的肩頸部肌肉群，再搭配輕柔的傷科手法，把輕微錯位的頸椎復位，病患雙側手指的麻木感才完全消失。

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許懿心解釋，頸椎症候群的類型相當多種，若與頸部肌肉群、肌筋膜或關節韌帶發炎有關，容易出現肩頸痠痛、落枕或頭痛；若與頸椎的神經根受壓迫有關，則會有手臂、手指異常麻木感。一旦椎動脈有病變，則可能有眩暈、健忘、頭痛、噁心及耳鳴的症狀。

另外，如果與交感神經壓迫有關，則有鼻塞、胸悶、心悸、失眠，甚至胃酸倒流（又稱胃食道逆流）等狀況。許懿心進一步提到，上述所提到的患者因為長期以不當的姿勢看手機，導致提肩胛肌、斜方肌、胸鎖乳突肌及前斜角肌過度緊張，造成頸椎小關節錯位，進一步壓迫到神經，引起手麻的症狀。

許懿心說，而現代人長時間使用電子產品，不論是低頭滑手機，或長久維持固定姿勢看電腦螢幕，都是為頸椎或腰椎增加額外的負擔，不但容易造成肌肉筋膜韌帶的緊繃僵硬，影響血液循環，累積下來，頸椎曲線變得過直，等到進入中老年，更易造成脊椎關節的退化與骨刺增生。

▼2種方法保健頸椎（點擊下圖看清！👇👇👇）

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許懿心也提供2種方法保健頸椎，第一、每天晚上都做瑜伽的蛇式5次，維持抬身體微後仰姿勢5秒鐘，再休息5秒鐘。

每天做蛇式5次有助保護頸椎。（jamie ginsberg＠unsplash）

第二、雙腿交叉坐在軟墊上，雙手在腰部交握，以一手握在另一隻手的手腕上，慢慢彎腰，配合呼氣，額頭盡量去碰觸軟墊，拉伸背部脊椎約維持5秒鐘，再慢慢吸氣直起身體。中醫師表示，透過這2種運動，可延展足太陽膀胱經的經筋，預防落枕；並能維持脊椎關節的靈活度以及韌帶的彈性，也可以改善長期久坐導致僵硬緊繃不已的頸背部筋膜。

如果腿未能做到交叉坐着，也可先嘗試這個簡易版。（scott broome＠unsplash）

最後，許懿心提醒，想要保護頸椎首要就是先改變壞習慣，像是使用電子產品的姿勢要正確，別斜靠或平躺在床上，且時間也不宜連續超過1小時；而工作會長時間維持固定姿勢者則要留意，每小時將頸部進行伸展活動，並聳動雙邊肩膀；最重要的是，若懷疑自己有任何頸椎症候群的症狀，應盡早就醫檢查及治療。

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