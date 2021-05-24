情緒病｜暴躁壓力大必吃蘋果菠菜7開心食物　低脂或全脂奶減焦慮?

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-24 10:02

相信「星期一」是許多上班族最討厭的日子，不僅要告別愉快的周末，還有堆積如山的公務和會議要進行，曾經有統計顯示，星期一是上班族最常請病假的日子。今天Heho生活就要教大家如何對抗煩躁的情緒，透過飲食我們可以這樣調整心情！

▼7種負面情緒用不同食物來緩解（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 生氣：綠茶

綠茶含有咖啡因，可以促進人體中樞神經興奮，達到提神、清心效果，加上茶中的茶胺酸具有緩解、平復情緒的功能，可幫助人恢復冷靜，也有助於注意力的集中。

2. 提不起勁：含葉酸的食物

研究發現，當人體缺乏葉酸時，會使腦中血清素下降，就會影響到我們的精神，所以多吃富含葉酸的食物，如菠菜、西蘭花、蘆筍等，可助血清素、多巴胺及正腎上腺素等神經傳導物質的分泌，有效改善無精打采的情況。

3. 心情低落：維他命D

有研究指出，當身體缺乏維他命D時，會出現焦慮、急躁、心情低落等狀況，發現自己有焦慮不安的情況時，可飲用低脂牛奶來補充維他命D。

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4. 焦慮：Omega－3

Omega-3脂肪酸能促進血清素的生成，有協助情緒穩定、緩解焦慮的作用，而所有堅果都富含有益心臟的Omega-3脂肪酸，特別是核桃內富含優質的「α-亞麻酸」，對人體非常好。

5. 經前症候群：碳水化合物

碳水化合物可刺激體內血清素分泌，所以當缺乏時會帶來沮喪、焦慮等情緒，可藉由吃雞蛋、三明治等來緩解不適症狀。

6. 壓力大：黑朱古力

因朱古力富含可可黃烷醇，會讓體內的壓力荷爾蒙－皮質醇明顯減少，是降低壓力的主要原因。

7. 暴躁不安：蘋果、花生醬

這2種食物都有維持血糖，及保持熱量穩定的作用，尤其蘋果還富含維他命C，可助改善情緒不穩、紓緩易怒心情。

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