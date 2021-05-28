榴槤｜活血通絡1個榴槤=3隻雞？免消化不良傷脾胃5禁忌勿同飲可樂

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-28 18:51

榴槤有「果王」之稱，但因氣味濃烈而獨特，並非人人接受，加上不少人認為它是熱毒之物，對身體無益而抗拒。其實，榴槤對某些人卻具滋補作用。究竟哪些人適合吃榴槤？吃太多如何清熱？進食配搭上有什麼要留意？ 撰文：健福堂註冊中醫師李浩然

榴槤性味辛、甘，熱，入肝、腎、肺三經，功效温經散寒，活血通絡，有不少研究指榴槤營養豐富，含豐富蛋白質、脂肪、維生素等，具滋補身體、強壯機能的作用。

▼榴槤知多啲（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

不宜食用榴槤人士

從榴槤辛、甘、熱的性味來看，有三類體質人士不宜食用：

陽盛血熱：如常自覺身熱、痰黃咳嗽、面紅目赤、頭目脹痛、小便黃

陰虛火旺：如見手足心熱、晚上身熱汗出、乾燥便秘

熱性皮膚：如皮膚易出紅疹、局部皮温升高、皮膚易有灼熱疼痛感覺

其他不宜吃榴槤人士

1.由於榴槤熱量糖量較高，高血脂、高血糖人士和心血管病人不宜食用。

2.榴槤含有較高的鉀質，腎病及心臟病人要小心食用。

3.由於榴槤亦有活血通絡的功能，故孕婦或出血傾向人士不適合。

4.感冒期間、喉嚨痛咳嗽人士暫不食用。

虛寒性體質如長期手足冰冷，腹部冷痛，氣力不足的人士適合進食榴槤。（unsplash）

適宜食用榴槤人士

虛寒性體質：如長期手足冰冷，腹部冷痛，氣力不足的人士適合進食榴槤，特別是對那種寒氣凝滯使氣血不流通引起的一系列頭痛、腹痛、脅痛、身痛、經痛等症，食榴槤會有一定幫助。因榴槤辛熱性味有助溫陽散寒，可改善寒凝經絡、血流不暢的情況，現代研究指榴槤能改善血液循環。而其甘味能補，故榴槤對氣血亦有補益作用，俗語有「一隻榴槤三隻雞」的說法就是突顯其補益功能。

▼榴槤食幾多？多吃上火怎辦？（按圖👇👇👇）

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一般人食榴槤後易引起身熱上火等問題，少數人更會出現咽喉腫痛、頭痛、牙肉痛、皮膚痕癢等問題，因此建議不要進食得太過頻密。

進食建議：每周不多於一次，每次不多於1/8個，約2-4塊不超過200克為佳。

不過，如大量進食後又覺得有點後悔，可多食用白扁豆、薏仁、冬瓜、淮山、百合、川貝、綠豆、赤小豆、空心菜、莧菜、芹菜、黃瓜、冬瓜、藕、西瓜等清熱利濕或清熱潤燥食材，以抵銷榴槤之辛熱。

飲用薏仁綠豆茶亦有助清熱解毒，適合服食榴槤後短暫出現火熱症狀人士。

薏仁綠豆茶 材料：薏仁9克，綠豆9克，水3碗 做法：三碗水煲15分鐘至一碗水即可，不要加糖調味

▼食用榴槤注意事項（按圖👇👇👇）

1.忌與濕、熱、毒的食物同吃：如海鮮、酒類、辛辣刺激食物、含大量味精的食物，這樣會引發各種症狀如濕熱泄瀉、熱毒性皮膚病、頭痛等。

2.忌與鮮奶或其他奶類食物同吃：與奶製品同食易引起脾胃不和等飲食道積滯和消化不良等問題。現在泰國某些地方，是禁止在食用大量榴槤後8小時之內飲酒或奶類產品或喝可樂。

3.忌與熱性的肉類或其他辛熱食物同吃：如牛肉、羊肉、火鍋、燒烤、鱔魚、韭菜、生薑、芫荽、胡椒、荔枝、龍眼等，避免熱上加熱。

4. 忌與咖啡同食：咖啡因會使供給心臟氧氣的冠狀動脈擴張，腦部血管收縮，進入腦部的血液減少等，兩者同服容易對血流造成影響

5. 留心帶有酒精味的榴槤，表示榴槤已變質不可服食。

健福堂中醫診所 註冊中醫師李浩然（撰文者提供）

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