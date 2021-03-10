蒲公英茶｜清熱解毒明目治肝鬱　4款茶療加菊花治眼乾易肚瀉不宜?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-10 08:00

蒲公英是路邊常見的野草，原來它也具藥用價值。有中醫指出，蒲公英可清熱解毒，改善眼乾、易怒等問題，特別適合春天飲用，有助舒解肝鬱。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師 吳子杰

蒲公英（Emilie Izquierdo）

蒲公英味苦、甘，性寒，歸肝、胃經，可以清利濕熱，清肝明目。雖然蒲公英是清熱藥，但不容易傷胃，而且味道不苦易入口，可用於日常茶療。

▼蒲公英茶知多啲！（按圖 👇👇👇）

蒲公英茶適宜春季飲用，五行中，春天和肝臟同屬木，主生長、升發、舒展，調和暢達。飲用歸肝經的蒲公英茶，有助肝之疏泄調暢功能，肝疏泄得宜，氣機暢通，心情不易鬱躁。

由於蒲公英性寒，不是人人合用，但尤其適合體質偏熱的人，一般有眼紅眼痛、口乾口苦、面紅身熱、生痱滋、喉嚨痛、大便乾結、小便黃等症狀。

蒲公英茶療

▼蒲公英可以配搭甘草、菊花、玫瑰花等不同材料飲用，配合不同體質人士。（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1.蒲公英甘草茶：清熱解毒

2.蒲公英菊花茶：清肝明目

3.蒲公英玫瑰花茶：疏肝清熱

4.蒲公英枸杞茶：養肝清熱

飲用蒲公英茶注意事項

▼蒲公英茶性寒，並非人人合用，而且一星期最好不要飲超過3次。（按圖 👇👇👇）

1.體質偏寒的人，怕凍，手腳冰冷、面色瘡白、小便清長等，不適合飲蒲公英茶，或需搭配其他材料泡茶，例如玫瑰花、枸杞。

2.蒲公英用作茶療，一日用量3克為宜

3.蒲公英茶不宜長期飲用，最好一星期飲不超過3次

4.易腹瀉的人慎服蒲公英茶，常人多服蒲公英茶易致泄瀉，而易腹瀉的人則反應更大

5.皮膚過敏的人也須慎服蒲公英茶，因蒲公英易致瘙癢

健福堂中醫診所 註冊中醫師吳子杰（撰文者提供）

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