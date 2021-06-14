腦退化｜33歲不吃蓮藕牛蒡咀嚼力弱肌肉差？只吃這類食物易腦退化

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-14 19:00

肌肉衰退，原來跟咀嚼能力有關！平常你會刻意揀軟身的東西來吃嗎？日本節目《名医のTHE太鼓判！》邀請了一位瘦弱的嘉賓，發現他平常進食會避開所有需要咀嚼的食物，專家指這樣的飲食習慣會令肌肉衰退，年紀大了更易趺倒，同時會增加患認知障礙症的風險。

健康節目請了搞笑藝人平井「法老」光（平井「ファラオ」光）做嘉賓，身形瘦削的平井先生表示，令他困擾的是他覺得咀嚼很累人，他只想吃柔軟的食物，至於一些比較需要咀嚼大大份的食物，比如是：肉類、根莖類蔬菜等，進食很「費勁」，於是會避而不吃。

33歲的平井「法老」光先生不知是不是因為他獨特的偏食習慣，導致身體瘦削兼孱弱。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

不知是不是因為他這樣獨特的偏食習慣，節目組形容他除了瘦削亦都孱弱，平井先生去醫院接受健康檢查時，因要注射的關係緊張得觸發迷走神經性昏厥，抽血的途中無法動彈，面青口唇白而且血壓急跌，需要躺下休息。

本來這種昏厥較多是發生在年輕女性身上，成因可能是喝不夠水、攝取鹽分不足或者運動不足等，觸發的原因是遇到一些驚嚇導致自主神經失常，使人心跳減慢、血管擴張等，但今次卻發生在33歲的平井先生身上。

▼節目組亦實際追蹤了平井先生的飲食（按圖看清内容👇👇👇）

某天下午5時回家後，平井先生給自己煮的晚飯是番茄薯仔煮雞、蒸南瓜和豬肉味噌湯配飯，乍看是非常營養均衡的菜單，但食到一半，可以見到平井先生從豬肉味噌湯中夾起了什麼移到碟上，最後見到他餘下了較硬的南瓜皮、蓮藕和牛蒡沒有吃，對於咀嚼根莖類蔬菜，平井先生覺得很麻煩。

飯島醫生指出，只要口腔功能出現一點衰退，我們便會選軟的食物來吃，例如避免進食要仔細咀嚼的肉類，出現輕微偏食，甚至造成嚴重缺乏蛋白質，令全身肌肉減少。（《恐怖醫學》截圖）

香口膠這東西，只有咬着的頭幾分鐘才有味，之後就只是因為「惰性」才繼續咬下去，這使我質疑究竟它的存在價值是什麼。 平井「法老」光

咀嚼力弱＝體力差

醫學專家就指出體力其實和咀嚼這個行為是有關係的，可以見到沒有體力的人咀嚼的能力亦較弱。近年也見到咀嚼力變弱的年輕人增加，同時間有報告指香口膠銷量減少都可能是因為這個原因。

▼同場加映：別人的舌頭可以靈活地做出不同的形狀，你又可以嗎？要知道舌頭的肌肉強度其實是和身體的肌肉強度成正比的！（按圖了解）

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引述節目的內容，可以知道現代人類在每一餐咀嚼的次數平均是大約600次，回溯到70年前，當時的人每一餐咀嚼的次數是約1400次，差不多是現在的1.5倍。會出現這樣的差距，估計是因為飲食習慣的改變，比如是對比金平牛蒡所需要的10公斤咀嚼力，漢堡扒只是需要2公斤；又或者是沙甸魚乾需要20公斤的咀嚼力，拉麵只需要1公斤。

節目中，牙科專家小林瑠美指出，咀嚼力差即是無法用牙齒噬咬進食，也就代表肌肉衰退了。如果長久下去，隨着年紀增長，跌倒的機會會增加2.5倍，患上認知障礙症的風險也會提高。

▼同場加映：節目給大家擬出了一系列的題目測試腦年齡，只要在時限內找出相同的圖案，就證明你的大腦年齡是40歲以下；如果需要多10秒則是40多歲；而10秒以上才找到的就是50歲以上了。（立即按圖做測試預防患認知障礙症👇👇👇）

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因此，節目建議大家防止咀嚼力降低，應該在日常每餐的膳食增加進食較硬的食物，比如是根莖類的食物，同時增加咀嚼的次數，藉此增加體力和預防肌肉衰退，自然有助抵抗疾病。

▼同場加映：在家不用健身器材，也可輕鬆訓練肌力（按圖 👇👇👇）

▼ 在家看電視，一樣可以訓練肌力，防止跌倒（按圖 👇👇👇）

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▼預防腦退化症小習慣：（點擊下圖看清👇👇👇）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判！》、香港心律學會年會）