咖啡｜歐倩怡日飲一杯不變胖5貼士　唔用燕麥奶羅漢果糖做代糖？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-31 18:21

藝人郭晉安太太歐倩怡（Cindy）早前修讀營養學學位成功畢業，不時在社交媒體分享健康飲食貼士。近日她就分享了5個飲咖啡的小貼士，讓大家盡情嘆咖啡之餘，又不易變胖。邊款咖啡熱量較高？飲咖啡有什麼要注意？

41歲的歐倩怡早前於食物及營養學榮譽理學士以一級榮譽的好成績畢業，她在Instagram表示自己有「一日一咖啡」的習慣，教大家如何飲才不會變胖。

▼歐倩怡瘦住飲咖啡的5個貼士，即使想飲有甜味的咖啡，她也推介了一款健康的羅漢果糖可選擇。（按圖👇👇👇）

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咖啡致肥的原因很多時候並非因為糖，而是牛奶。大部分意式咖啡奶含量佔咖啡一半以上。（圖片來源：istock）

朱古力咖啡最高熱量！

歐倩怡文中表示，1杯Grande size（大杯）的朱古力咖啡（Mocha）已有約兩碗飯的卡路里，熱量不惹少。家營營養中心認可營養師（香港營養師學會）陳筠霖（Krista）亦曾表示朱古力咖啡的糖含量較高，熱量通常比鮮奶咖啡和泡沫咖啡高，如果加上忌廉，脂肪和熱量會更高。

那麼一般的鮮奶咖啡（Latte）、泡沫咖啡（Cappuccino）等常見咖啡的熱量又是多少？

▼哪一種咖啡口味熱量最高？排名由低至高排：（按圖👇👇👇）

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至於市面上的手沖咖啡熱量又有多高？可參考Starbucks和Mc Cafe官方網站所顯示的咖啡營養成分。

▼Starbucks手沖咖啡糖分和熱量排名：（按圖👇👇👇）

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▼Mc Cafe手沖咖啡糖分和熱量排名：（按圖👇👇👇）

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沖咖啡用羅漢果糖不含熱量？

歐倩怡指自己平日想飲甜咖啡會用羅漢果糖，因為不會使胰島素飆升，不易變胖。羅漢果是價廉的潤喉聖品，低卡而且甜度高，因此被拿來萃取出低熱量、高甜度的甜味劑。

▼羅漢果糖是什麼？（按圖👇👇👇）

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歐倩怡指自己平日想飲甜咖啡會用羅漢果糖，因為不會使胰島素飆升，不易變胖。（資料圖片）

除了歐倩怡的貼士，認可營養師陳筠霖亦曾教大家6個飲咖啡的貼士，好讓飲得更健康：

1. 盡量挑選細杯裝，每日不超過1杯含奶咖啡

2. 以脫脂奶或低脂奶，代替全脂奶，減少脂肪攝取

3. 不加忌廉

4. 盡量飲用原味咖啡，避免挑選用糖漿調味的咖啡，減少糖攝取量

5. 使用代糖，代替砂糖或咖啡糖

6. 部分即溶三合一咖啡會比較高糖分和脂肪，所以建議大家挑選低脂、 無糖版或純咖啡粉

最後，謹記咖啡含有咖啡因，過量攝取會對身體造成負面影響，例如心跳加速、手震、失眠、腸胃不適、流失鈣質等，因此大家要適量飲用。

▼同場加映：飲咖啡除了注意糖分和熱量，更要留意喝咖啡的最住建議時間，將咖啡功效最大化（按圖👇👇👇）

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