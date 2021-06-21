中暑｜喝茶易中暑天氣炎熱宜飲牛奶？4種飲品抗熱防中暑唔只飲水

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-21 19:00

中暑時會出現頭痛、頭暈、體溫升高但出汗少等症狀，嚴重的話更會癲癇發作，甚至失去意識。日本節目《日本人の3割しか知らないこと》請來專家介紹能夠預防中暑的適當飲品，更發現飲錯了可能會招致缺水！

6月已經仿如盛夏，差不多天天都錄得攝氏三十幾度高溫，進行戶外活動時留意補充水分，要小心選擇飲品，飲錯了可能弄巧反拙，增加中暑的機會。

水、茶以及牛奶3種飲品，你行山的時候又會帶上哪一種？（unsplash@Shashank Shekhar）

《日本人の3割しか知らないこと》節目，提到天時暑熱或進行戶外活動時，應該飲水、茶還是牛奶可以防中暑？

▼熱中暑，原來分兩種類型（立即按圖了解更多中暑徵狀👇👇👇）

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水 VS 茶

水和茶，對不少人來說都是解渴的恩物，不過，專家提醒如果茶喝多了，可能會帶來反效果。因為如綠茶之類含有利尿的咖啡因，令水分更易排出體外。假如是已經出現中暑徵兆或想預防中暑，飲茶可能會令脫水情況加劇。

牛奶所含有的蛋白質等一系列的成分，能夠促進血液循環，激發體溫調節機制。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

牛奶最佳？

▼預防中暑原來唔只飲水，飲牛奶比水更有效？飲茶又是否正確？（按圖知更多👇👇👇）

專家還提到在炎熱的日子宜多飲用牛奶，亦是很好的預防中暑方法。原因是牛奶所含有的蛋白質等營養成分，能夠促進血液循環，激發體溫調節機制，維持飲用的習慣，有效讓身體抗熱的能力提高。

▼除了以上提到的飲品，以下還有4種可以調節體溫排熱的天然方法，提防中暑，除了飲奶，還有椰子水、薄荷茶等。（點擊下圖看清！👇👇👇）

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▼中暑急救方法：（按圖了解）

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▼同場加映：感暑可以說是輕微程度的中暑，從中醫的角度看，夏天高溫多濕的環境對身體極為不利，而「暑邪」本身就是種種的致病因素。當「暑邪」進入人體，就會出現感暑症狀： （按圖）

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（資料來源：《日本人の3割しか知らないこと》）