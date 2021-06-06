苦瓜茶｜清熱降火通便治暗瘡　4食療加蘋果山楂防三高5類人不宜！

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-07 00:09

夏天暑氣盛，吃苦味食物有助瀉心火及清熱除煩。苦瓜茶除了清熱消暑，更有補腎保脾的功效，可改善上火、發熱、腫瘡等問題。不過，月經期間、脾胃虛寒及孕婦等人士不適合服用。 撰文：健福堂註冊中醫師廖慧君

苦瓜性寒味苦，有清熱消暑、養血益氣、補腎保脾、養肝明目的功效，《滇南本草》中記載苦瓜有 「瀉六經實火，清暑、益氣、止渴」的功效。

▼苦瓜茶知多啲（按圖👇👇👇）

一般來說，苦瓜是夏季時令食材，苦瓜茶亦適合夏天飲用，對於上火、發熱、痢疾、腫瘡等疾病有一定作用。孕婦、月經期間、低血糖、脾胃虛寒（如舌苔厚白、面色萎黃、胃脹胃痛、胃口差、大便不成形、怕冷等）、手腳冰冷、貧血者均不適合服用。

▼苦瓜茶療（按圖👇👇👇）

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1.苦瓜茶：清熱瀉火、解毒消暑

2.蜂蜜檸檬苦瓜茶：清熱消暑、生津止渴、潤燥解暑

3.山楂蘋果苦瓜紅茶：開胃消滯、消暑生津、預防三高

4.羅漢果烏梅甘草苦瓜茶：清熱解毒、生津止渴、潤燥止咳

▼飲用苦瓜茶注意事項（按圖👇👇👇）

1.苦瓜性寒味苦，不宜寒涼食物同服加重寒涼之性，每天沖泡2-3片即可，過量易引起噁心、頭暈、嘔吐等，多食易傷脾胃

2.不宜與寒涼食物，如雪糕、西瓜、蟹等同服，加重寒涼之性

3.苦瓜含奎寧，能刺激子宮收縮，引起流產，孕婦慎食

4.苦瓜有降低血糖的作用，低血糖人群食用會導致病情加重

5.過量食用苦瓜會導致貧血的問題更加的嚴重，甚至還有可能出現頭暈、眼花的情況，貧血者亦應避免服用

因此，如脾胃虛寒、貧血、血糖低、月經期間及孕婦均不宜食用。

健福堂註冊中醫師廖慧君（撰文者提供）

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