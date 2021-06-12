體質｜上熱下凍3種體質怕凍又怕熱？薑棗茶烏雞湯3款食療健脾補陽

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

夏天動一動就大汗淋漓，容易上火，但一飲凍飲就腹瀉冒冷汗，又怕熱又怕冷，究竟什麼原因？究竟屬於寒底或熱底？怕熱又怕凍可以靠什麼食療改善？ 撰文：健福堂註冊中醫師方麗璋

飲食不節（暴飲暴食、偏食）、愛吃寒涼食物及凍飲、經常吹冷氣、熬夜等都會導致體質旨熱又怕冷。（GettyImages）

萬物皆有陰陽，人體是由陰陽結合而成的整體，上、外、背屬於陽；下、內、腹屬陰。人體內陰陽二氣的升降運行協調，是維持人體生命正常運作的基礎。陰陽維持平衡，冷熱就平衡，陰陽失調，就會表現出怕冷或者怕熱。由於各個部位，對應的陰陽不同，有的部位怕冷，有的部位就怕熱。

出現怕熱又怕凍體質的成因主要與飲食不節（暴飲暴食、偏食）、愛吃寒涼食物及凍飲、經常吹冷氣、思慮過多、熬夜、久坐少運動及房事過多等有關，臨床上亦相當常見。

▼體質：上熱下寒，會有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

成因：經常飲食不節（暴飲暴食、偏食）、愛吃寒涼食物及凍飲、思慮過多、經常久坐少運動

症狀：嘴經常生瘡、臉上生痘痘、口乾舌燥、目赤眼乾，但腿腳、膝蓋卻發冷、肚腹不溫、大便不成形、尿頻、經痛等，這就屬於典型的上熱下寒表現。

這些表現主要由於體內陰陽升降失衡，身體的中焦（脾胃）不通，寒熱互阻，上焦（心肺）有熱，下焦（肝腎）有寒，上熱下寒就形成了。

▼改善食療：薑棗飲，可溫中散寒，健脾養胃（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

此外，此類人士可以多吃平性食品為主，如：

麵食類：米飯、饅頭；小米粥、南瓜粥

蔬菜類：粟米、紅蘿蔔、番茄、山藥、馬鈴薯

肉類：牛、羊肉、雞肉、豬肉

少食：煎炸、燒烤食物

少飲：啤酒冷飲、生冷食物

其他改善方法：按摩腹部

按摩腹部：手掌由胃脘部開始向下推到小腹，反覆推按5-10分鐘，雙手或者單手都可以。如果有阻滯點（硬塊、結節、痛點），一定要反覆推揉，將其推開揉散。每天1-2次，從而達到舒肝理氣、開胃健脾的目的。

▼體質：真寒假熱，是什麼成因？（按圖👇👇👇）

成因：與喜喝冷飲、經常吹冷氣、一上火就服用涼茶等寒涼的藥物、濫用抗生素等有關，漸漸造成人體的陽氣虛衰。

症狀：手腳心熱或涼、內心燥熱不安、易上火、稍微動一下就容易出汗，下肢容易水腫、晚上經常失眠、夜尿頻多。口渴但喜歡熱飲，飲亦不多、吃寒涼食物時容易腹瀉冒冷汗，舌質淡暗苔白厚或潤滑。

元氣虧虛，陽氣無法潛藏時，就會在周身形成虛火，出現口舌生瘡、牙痛、口渴、喉嚨乾喉嚨痛、頭痛眩暈；虛陽衝到體表，更嚴重會出現全身燥熱、手腳心熱、面紅、出汗等。虛陽外越是內真寒而外假熱，也就是陽虛嚴重的表現。

▼改善食療：肉蓯蓉桑寄生羊肉湯，具溫腎壯陽，補氣養血功效（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

這些人平素應該多食熱性的食物，如薑、花椒、蔥蒜、韭菜、牛羊肉等，少吃冷飲寒食，如黃瓜、苦瓜、莧菜、白蘿蔔、甘蔗、西瓜、梨、海鮮等。

其他改善方法

盡量減少開空調，注意保暖，經常早上曬太陽，採自然之陽氣，補人體陽氣之不足。早睡早起做運動，養成良好的生活習慣。

▼體質：陰陽兩虛，應該如何改善？（按圖👇👇👇）

成因：多因久病不復，陰陽俱損，或陽損及陰，或陰損及陽所致。常見於熬夜、縱慾過度、年老體弱或多種慢性疾病的後期。

症狀：對冷熱氣候均不適應，冬不耐寒，夏不耐熱，換季時病情加重、形體嬴弱、精神萎頓、少氣懶言、倦怠乏力、形寒肢冷、稍動則發熱汗出、心悸目眩、頭暈耳鳴、舌淡而少津液，或有齒痕，或舌苔如剝脫狀。症狀複雜而易變。進補時應採用陰陽並補，養陰溫陽和滋陰壯陽等相關補法。

▼改善食療：黑豆生地烏雞湯，滋陰補陽固本（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

飲食方面盡量選用較平和的食物，例如黑豆、芝麻、栗子、核桃、雞肉、雞蛋等。在兩虛基礎上採用陰陽並補，不要偏向一方，比如今天吃了溫熱的羊肉，為了不上火，可以搭配一點涼性的白蘿蔔，黑木耳。忌吃生冷，辣的食物。

其他改善方法

平時應該堅持運動，可以透過慢跑，散步，瑜伽，八段錦，太極這些溫和的輔助運動來調理身體。保持良好的作息時間，避免熬夜，早睡早起。

健福堂註冊中醫師方麗璋（撰文者提供）

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