【中醫教室】燥底易忟憎致痛風生蛇！綠豆沙酸梅湯3食療清熱疏肝

成日容易覺得忟憎、因小事就發脾氣、經常燥底？原來可能和你的體質有關。經常聽到的「燥底」，原來真有其事。體質燥熱的人，的確較易心煩、易怒。而日常經常精神緊張、或捱夜，都容易變得燥。哪些人最容易燥底？燥底對健康又有什麼影響？

經常生痱滋、暗瘡，可能都是燥所引起的問題。此外，燥也可能會引起脂肪肝、月經失調，甚至甲狀腺問題。下面就由註冊中醫師鄧蕙盈，講解有關「燥」種種問題（按圖）：

燥底易忟憎？

體質燥熱的人，整體來說，一般都較易心煩、易怒、心浮氣躁、熱氣，因此不少都會覺得燥底的人脾氣似乎較差。另外，鄧醫師指，燥底的人，也較易出現生痱滋、生暗瘡、口乾、口苦、便秘，小便黃等症狀。

平日經常捱夜、輪更工作、或更年期女士，為燥底的高危一族。造成燥底的原因，或與飲食失節、進食太多辛辣及油膩食物、精神緊張、情緒波動、內分泌失調（如荷爾蒙分泌不平衡）、夜睡少眠、免疫系統失調等有關。

而燥也較易傷肝及傷胃；並可能會引起偏頭痛、眩暈、胃痛、失眠、痛風、生蛇、銀屑病、甲狀腺問題、月經失調、脂肪肝、柏金遜病、癲癇、中風等問題，因此應好好調理身體，以預防出現這些問題。

燥底的人易生痱滋、暗瘡，睡眠亦會大受影響。（Unsplash／dre0316）

燥底分幾多種？

「燥」又可分為「心火旺」，以及「肝火旺」：

• 心火旺

心火旺的人，容易出現舌瘡、面紅、心煩、心悸、失眠多夢、手足心熱、口乾舌燥 、口苦、喜歡冷飲、盜汗、小便短赤、便秘等。

• 肝火旺

肝火旺的人，主要容易頭痛、頭暈、面紅、胃痛、易暴怒、口乾口苦、口氣大、眼乾、睡眠不安穩、神不守舍、身體悶熱、喉嚨及牙齦紅腫熱痛、小便量少及色黃、便秘等。

3大養生食療

體質燥熱的人，平日可多食薏米、綠豆、木耳、蓮藕、番茄、梨、橙、無花果、甘蔗、蜂蜜等，有助清熱降火。另外，鄧醫師也為燥底人士，推介了3款有助清熱氣的食療，孕婦進食前請諮詢中醫師意見。

• 陳皮杞菊茶

燥底的人，可飲清熱消滯，疏肝明目的陳皮杞菊茶（按圖）：

• 百合海帶綠豆沙

消暑清熱，利水消腫的百合海帶綠豆沙，亦可有助紓緩燥底症狀（按圖）：

• 酸梅湯

酸梅湯則有助燥底人士疏肝和胃，養陰生津（按圖）：

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4大穴位按摩

除了飲食有助養生外，適當按摩穴位，也有助紓緩燥底所帶來的不適（孕婦慎用）：

• 太沖穴

揉按太沖穴，有助消解肝火、減輕頭暈目眩（按圖）：

• 耳神門

要紓緩燥底所帶來的失眠，可點按安神、調整情緒的耳神門（按圖）：

• 百會穴

如希望改善潮熱問題，可多點按百會穴（按圖）：

• 率谷穴

紓緩頭痛可點按率谷穴（按圖）：

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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