西瓜宜忌｜降血壓治喉痛忌空肚食！瓜皮煲湯去腫2類人不宜晚上吃?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-18 21:00

天時暑熱，吃一口冰涼多汁的西瓜有助消暑止渴。不過，中醫指西瓜性寒，不是人人都適合食用，如吃太多更會出現腹痛、腹瀉等症狀。究竟什麼人要少吃西瓜？吃多了可如何補救？西瓜皮又有什麼用處？ 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師覃琇瑤

不少人夏天愛吃西瓜，西瓜源於非洲，因由西域傳入中國，所以稱之為西瓜。西瓜性寒，味甘，入心、胃、腎經。

▼西瓜知多啲（按圖 👇👇👇）

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西瓜功效

西瓜的好處多多，能清熱解暑、除煩、止渴，改善咽喉疼痛、口腔發炎等熱症。因西瓜水分含量多，吃西瓜亦有利小便、降血壓、解酒等功效。

西瓜雖然可清熱和解暑濕，但並不是人人都適合進食。體質虛寒者，如經常怕冷、面色蒼白、四肢不溫、大便溏軟、經痛、易倦乏力等，應盡量少食西瓜。虛寒人士進食太多西瓜會出現頭暈、腹痛、腹瀉等症狀。懷孕婦女和產婦亦應少食西瓜，而糖尿病人不宜進食西瓜。

▼西瓜食用須知（按圖 👇👇👇）

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一般而言，一星期可以食兩次西瓜，每次5片至6片。吃西瓜最好不要空腹食用，食用前可先食服熱粥、暖湯等暖胃，如食用過量引致胃部不適，如胃脹不舒、胃寒肢冷、便溏清稀等，可用生薑數片加300毫升水煲沸待溫飲用，以中和寒涼。

不宜同吃食物

由於西瓜性寒，吃西瓜時不應與寒涼食物同吃，例如綠豆、山竹及蝦等，一同進食易引起腸胃不適、腹痛或腹瀉等問題。

另外，西瓜不宜和羊肉一起食，因羊肉性味甘、熱，而西瓜性寒，屬生冷之品，進食後不僅大大降低了羊肉的溫補作用，且有礙脾胃，中醫認為吃羊肉後進食西瓜容易傷元氣。

西瓜和綠豆有助消暑，但兩者性味寒涼，不宜同吃，以免傷及脾胃。（iStock）

食用注意事項

1.服中藥期間避免服食西瓜

2.腎功能不全和尿頻的人避免夜間進食西瓜，以免小便頻密，影響睡眠

3.西瓜必須洗乾淨才可以吃。不要吃打開過久的西瓜。切開後的西瓜需馬上進食，以避容易滋生細菌引致腹瀉。

4.戶外運動後或中暑時服食西瓜，有解暑之作用。

西瓜皮清暑熱

除了西瓜肉食用外，西瓜皮亦可用作煲湯材料。

▼西瓜皮薏米排骨湯：清暑熱、止煩渴、去水腫、利尿等作用（按圖 👇👇👇）

健福堂中醫診所註冊中醫師 覃琇瑤（撰文者提供）

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