腎石｜女藝人高燒40°C全身痛腎結石！跳繩車前子茶助排石奶都得?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-22 21:30

若腰痠背痛經常出現要小心，可能不是一般的筋骨勞損，而是腎臟出問題的警號。究竟腎結石有什麼症狀？坊間的排石偏方是否有效？中醫又有什麼方法排腎石？

台灣藝人阿翔及小甜甜都曾因腰背痛而發現腎結石，需入院治療。（影片截圖）

腎結石是常見的健康問題。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，早前台灣藝人阿翔在跨年晚會定裝時突然蹲在地上痛苦不堪，一直說腰痠，送到醫院後確診急性腎結石，長約0.76厘米，因結石掉入輸尿管，劃破管壁造成疼痛，須緊急進行聲波震碎石頭手術。

此外，另一位藝人小甜甜（張可昀）因腎臟發炎拖到嚴重，憋尿憋出腎結石。她透露早感到背痛，但只靠止痛藥壓制，沒想到全身疼痛，入院發現因腎石導致腎積水，發燒到40°C，她坦承不愛飲水，常飲無糖茶類及黑咖啡。

生腎石疼痛的症狀跟結石的位移有關，疼痛可由腎臟向下蔓延至腹股溝。（影片截圖）

腎結石3種痛

生腎石會影響腎臟以外的部位，而疼痛的症狀跟結石的位置有關，許多患者可能感覺到以下幾種疼痛，也可能是一陣一陣的，幾分鐘後便消失，但10分鐘後又再度出現，在某些情況下，疼痛強度改變，持續時間也變得更長，結石在不同位置時，疼痛強度也會不同。

以下是3種腎結石的疼痛症狀：

1. 背部或下腹一側劇烈疼痛 2. 疼痛向下蔓延至腹股溝 3. 疼痛突然出現，隨著時間愈來愈痛

▼患腎結石的症狀：（按圖 👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

相關文章：腎結石｜曹永廉通完波仔又生腎石住院1周！常忍尿高危宜吃2種水果

排腎石3大迷思

坊間流傳不少排腎石方法，包括飲大量檸檬汁及啤酒、跳繩等，究竟這些方法是否有助加速排石？腎臟科醫師洪永祥及敏盛醫院副院長江坤俊亦在節目中拆解迷思。

▼排腎石方法真假迷思（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

跳繩排腎石？

迷思1：飲檸檬汁（約12個檸檬）溶解結石？

坊間看法：檸檬汁內的檸檬酸，可以結合尿液中的鈣質，幫助溶解結石。

答案：錯！

一日飲2000毫升檸檬汁才可能有效果。此外，純檸檬汁PH值約2.7，和胃酸相若，飲太多會影響牙齒法瑯質，亦會傷胃。

迷思2：大量飲啤酒減草酸濃度？

坊間看法：利尿，尿中草酸及鈣的濃度會降低，沉澱物較少。

答案：錯！

啤酒草酸亦多，一正一負起來，倒不如飲水，而且飲太多酒會傷肝。

迷思3：跳繩震走腎石？

坊間看法：靠跳躍將腎石震到膀胱排走

答案：正確！

腎臟科醫師洪永祥引述研究指出，腎石大小與可否自行排出很有關係，0.4厘米內的結石，9成半年內可自行排出，但水要喝夠，而跳繩可以加快排石過程。

很多時候腎結石產生在腎臟，但會卡在輸尿管，輸尿管又分上中下三個關卡，之後才到膀胱。跳繩時可以將結石震到下方，不過，要留意的是，在過程中可能會出現血尿及疼痛。每次跳大約30分鐘即可，運動前後應分別喝250毫升水。如半年仍未能排出，建議看醫生了解情況。

排腎石湯水食療

中醫師吳宏乾在節目中亦分享了補腎防石茶及三金排石湯，有助預防腎石及排走腎石。

▼防腎石及排腎石茶療（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

金錢草車前子茶：防腎石、補腎、補氣、利水

三金排石湯：排石、利尿去濕熱、補腎氣

防腎石少吃茶類、菠菜、朱古力

臺安醫院營養師劉怡里多飲水是排腎石不二法門。腎結石和飲水量不足密不可分，當你體內未能攝取充足水分，腎臟就會產生較少的尿液，令尿液變得更濃，更易出現腎結石。

劉怡里建議，有腎結石患者，應少吃高草酸食物，包括茶類、菠菜、朱古力、提子汁、士多啤梨汁、柑橘汁、覆盆子汁等。如喜歡飲茶類或朱古力，可配搭牛奶，因為鈣質有助草酸在體內結合，並經大便排出體外。多飲牛奶或奶類飲品亦有助預防腎結石。

▼其他預防腎結石的貼士：（按圖 👇👇👇）

+ 17 + 17 + 17

相關文章：【腎結石】陳家樂屙血9級痛稱唔再忍尿！防腎石6貼士常肚屙易中招

相關文章：腎結石｜尿少混濁有異味7症狀 有3種痛結石或移位預防6招多吃橙