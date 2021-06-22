色盲4大原因紅綠藍黃分不出　1招矯正辨色能力遺傳未必冇救！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-22 19:46

「肝若不好，人生是黑白的」，很多人都有聽過這句經典的廣告台詞，但你知道有些人的肝雖然好，但是從他們雙眼看出去的景象，雖然不見得是黑白，卻少了幾種色彩嗎？本文將帶你了解色盲的成因、種類以及可能的治療方式。 撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼造成色盲的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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造成色盲的原因是因為視網膜（Retina）中的光感覺細胞（Light-sensitive cell）發生問題，使得它無法接受特定的可見光波長（Wavelength），因此導致色盲的產生。其中，光感覺細胞又分成了錐狀細胞（Cone cell）和桿狀細胞（Rod cell），缺少部分錐狀細胞便可能產生色盲，以下為2者的差別：

1. 錐狀細胞：錐狀細胞主要負責顏色辨識的工作，且對於光線顏色的敏感度較高、光線強度的敏感度較低。人的視網膜內約有600-700萬的錐狀細胞，多聚集在視網膜的中心處，也就是我們常聽到的黃斑部（Macula）。

2. 桿狀細胞：桿狀細胞對於光線強度的敏感度較高、光線顏色的敏感度較低，主要負責光線感知的工作，在夜晚或暗處的時候，由於光線不足，這時便是桿狀細胞派上用場的時候。約有高達1億個桿狀細胞分佈在視網膜內，而我們常耳聞的夜盲症（Night blindness）的其中一個因素，便是缺乏桿狀細胞或桿狀細胞喪失作用。

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色盲的分類

色盲可以分為紅綠色盲、藍黃色盲、全色盲，其中又以紅綠色盲為大宗，而色弱也屬於色盲的狀況之一，差別在於，色弱仍具有辨色能力；色盲則沒有。如同一開始所說「人生是黑白的」，則是全色盲患者才會面臨的狀況。以下為各類色盲的細部分類：

- 紅綠色盲：包含紅色盲（Protanopia）、紅色弱（Protanomaly）、綠色盲（Deuteranopia）、綠色弱（Deuteranomaly）。 - 藍黃色盲：藍色盲（Tritanopia）、藍色弱（Tritanomaly）。

先天色盲與後天色盲

大部分的色盲來自於基因的遺傳，由於辨識顏色的基因來自於X染色體（Chromosome）。男性的第23對染色體為XY，女性則為XX，因此男性得到遺傳性色盲的機會更高，除了遺傳基因的影響外，部分疾病如：柏金遜症（Parkinson's disease）或白內障（Cataract）等也可能造成眼部病變而產生色盲。

此外，隨著年齡的老化，視網膜與視神經退化可能產生黃斑部病變（Macular degeneration），也有機會造成辨色困難甚至色盲的狀況。

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色盲的治療與生活影響

如果是因藥物的副作用或疾病而引起的色盲，在停藥或針對疾病進行治療後，可能有助於改善色盲的情況，但對於先天色盲的患者來說，目前仍無有效可以根治色盲的治療方式，但是市面上已有提供給色盲或色弱患者的隱形眼鏡，可以幫助矯正患者的辨色能力，患者們可以詢問眼科醫生是否建議使用此類產品，再購買使用。

一般來說，真正患有色盲、完全無法辨識某種特定顏色的人不多，多數屬於色弱患者，若想考取駕照，只要能夠辨別紅綠燈，仍然能夠順利過關，但是對於辨色能力有嚴格要求的職業，如飛機師，便可能將色盲或色弱的患者排出在外。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：顏色傻傻分不清楚？色盲是怎麼一回事】

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