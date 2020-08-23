【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾　護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！

新冠肺炎疫情持續，居家抗疫，更多時間在家打機、煲劇、上網、滑手機，更容易令眼睛疲倦和加重視力負擔，嚴重的，甚至患上眼疾。想維持雙眼健康，當然要有充足的休息，但多吃以下10種食物，亦對眼睛有益。此外，還有什麼方法可以延緩視力退化？

眼睛對日常運作非常重要。（Daniil Kuželev/unsplash）

10大護眼食物：

+ 27 + 26 + 25

1. 雞蛋

《Medical News Today》的報道指出，雞蛋含有豐富的葉黃素和玉米黃素，可預防白內障，黃斑病變，並阻擋外界光線及藍光等對眼睛帶來的傷害。 雞蛋同樣也富含維他命C，E和鋅，可以預防眼睛退化並改善眼乾的問題。

2. 魚類

根據《Medical News Today》的報導，含Omega-3脂肪酸的食物可以幫助改善眼睛健康，尤其是改善因為長期使用電腦而造成的眼乾問題。而且魚油還有DHA營養，可以維持視網膜健康，抵抗光線對眼睛的傷害，滋潤眼睛。

宜吃：吞拿魚、三文魚、鯖魚、沙丁魚

3. 堅果類

《American Optometric Association》指，堅果也含有Omega-3脂肪酸，對於改善各種眼部問題如眼乾有幫助。另外，堅果中的葉黃素和玉米黃素亦可以預防光線對眼睛的傷害，白內障和黃斑病變。維他命E更可以抗氧化，保護細胞免受自由基破壞。

宜吃：核桃、腰果、花生、扁豆

堅果（Maksim Shutov/Unsplash）

4. 籽類

《Medical News Today》的報道提到，籽類也含豐富Omega-3脂肪酸和維他命E，可以改善眼乾症狀及抗氧化，延緩眼睛衰退，改善因年長而帶來的眼疾。

宜吃：奇亞籽、亞麻籽、芝麻

籽類（VCG）

5. 柑橘類水果

《American Optometric Association》指，柑橘類水果富含維他命C，作為一種抗氧化劑，可預防老化，改善因為年齡漸長而引起的眼部疾病。

宜吃：檸檬、橙、柚子

6. 綠葉蔬菜

《Medical News Today》的報道指，綠葉蔬菜富含葉黃素和玉米黃素，能幫助眼睛阻擋藍光傷害，亦可預防白內障和黃斑病變。此外，這種蔬菜富含的維他命C也可抗氧化，預防眼睛退化。

宜吃：菠菜、羽衣甘藍、油菜（小白菜）

羽衣甘藍（Pompi/Pixabay）

7. 紅蘿蔔

《National Institutes of Health》的研究指出，紅蘿蔔富含維他命A和β-胡蘿蔔素。維他命A有助預防夜盲症，亦可令視網膜保持濕潤，改善眼乾問題。而β-胡蘿蔔素則可以轉化成維他命A和幫助吸收這種營養素。

8. 番薯

根據《Medical News Today》的報道，番薯富含β-胡蘿蔔素和維他命E，可以作為抗氧化劑延緩眼睛的老化並保持眼睛濕潤。

9. 牛肉

《Arch Ophthalmol》的研究發現，牛肉富含鋅，可以有助改善長期眼睛健康，包括幫助延緩因年齡漸長而引致的視力衰退和黃斑病變。更可以提供鋅到視網膜及周圍的血管組織，保護它們受外界傷害。

10. 水

根據《Medical News Today》，多飲水可以使眼睛保持水分，防止因為長期面對電子用品而引起的眼乾問題。

7大日常護眼貼士：

《American Academy of Ophthalmology》提供了幾項可以改善的日常生活習慣，維持眼睛健康，預防眼疾。

1. 在戶外戴太陽眼鏡，過度的日曬會導致白內障

2. 戒煙

3. 定期進行眼科檢查，尤其是有眼疾家族史的人

4. 如有機會接觸會刺激眼睛的東西或化學物質，要佩戴護目鏡

5. 接觸眼睛前要先洗手

6. 不健議超過連續8小時佩戴隱形眼鏡

7. 每使用電腦20分鐘，便看向20米外的地方20秒，讓眼睛休息

假如在早期發現眼睛有健康問題，一早接受治療可以防止它們惡化。因此，注意到視力突然改變，應該安排與視光師師或眼科醫生進行的全面眼科檢查，以免病情惡化。

護眼的營養是什麼？

+ 11 + 10 + 9

葉黃素，蝦紅素，花青素，玉米黃素，DHA和綜合維他命與礦物質都是對眼睛有益的重要成份。

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