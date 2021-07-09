減肥｜攝取碳水化合物配綠茶助燃脂？　5個正確方法食飯前先運動

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-07-09 10:19

碳水化合物在瘦身減重的過程中是否扮演著重要的角色？大多數的人都傳言著瘦身減重就必須要大量減少碳水化合物的攝取，因此，有許多的人在一開始減重之旅時，第一個減少的營養素就是碳水化合物（Carbohydrates），而營養師普遍建議在任何正常的情況之下，將碳水化合物完全從飲食中抽離都不是一個正確的做法；這是由於做為身體三大營養素來源的它，具有不可替代的礦物質與維他命等重要作用。

此外，大量的減少碳水化合物的攝取量將會導致便秘、頭痛與情緒波動等問題，最理想的方式就是在飲食中添加適當的膳食纖維並攝取足夠的水分。以下我們將介紹5個在飲食中添加碳水化合物又不影響減重瘦身的方式，希望大家都能瘦得健康又美麗。

五種正確攝取碳水化合物又不影響瘦身的方法（點擊圖片查看）

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方法1. 攝取水果及蔬菜

你知道碳水化合物並不只存在於麵粉及白米之中而已。在一些蔬菜及水果之中也存在著碳水化合物及能維持腸道健康的膳食纖維，由於它們比起麵包與白米來說熱量低非常多，但又富含著大量的維他命及纖維質，能有效的讓你保持飽腹感與高水分，這樣將能有助於腸道的通暢防止便秘產生。

方法2. 喝杯綠茶

一杯綠茶將可以透過降低血糖濃度，來幫助調節飢餓激素（Ghrelin）及新陳代謝。根據一項發表於《分子營養與食品研究》雜誌上的一項研究指出，綠茶中含有兒茶素（綠茶多酚）能具有抗氧化、提高代謝率、清除自由基與防止脂肪堆積等功效；另外，在綠茶中還有一種名為表沒食子兒茶素沒食子酸酯EGCG的抗氧化劑，當它與碳水化合物結合時，能有效的調節血糖濃度並維持正常的代謝狀態。

瑞士日內瓦大學的Dr. Abdul Dulloo於《美國臨床營養學》期刊發表，綠茶能夠加快消耗身體卡路里，特別是脂肪的消耗，這項研究的人員以綠茶抽出物、咖啡因以及安慰劑為研究發現，喝綠茶卡路里的燃燒加快，脂肪的燃燒也加快，而咖啡因與安慰劑則沒有這效果。

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方法3. 全穀物和豆類都很好

碳水化合物另一個來源就是全穀類與豆類，它們除了含有健康的碳水化合物之外，還富含如蛋白質、鐵質與維他命等健康的營養成分；另外，全穀物和豆類也是低脂肪、低熱量和高纖維的來源；有助於讓你在瘦身減重的期間長時間保持飽足感並維持腸道健康。

方法4. 抗性澱粉

在飲食中添加更多抗性澱粉有助於增加有益腸道細菌的數量。抗性澱粉（resistant starch, RS）被定義為人體上消化道不能消化吸收的澱粉，其功能類似於可溶性和可發酵纖維；有研究表明，抗性澱粉可以幫助減肥並降低患慢性病的風險，另外，還可以提高血糖濃度、控制胰島素敏感性及改善消化系統健康。

方法5. 飯前先運動訓練

在吃飯之前先運動能有助於有效的消耗碳水化合物。根據研究表明，進食碳水化合物之前先運動可以幫助有效多消耗20%的脂肪；另外，也可以幫助提升新陳代謝率22%，且早上先運動還可以改善穩定情緒及集中注意力等功能。

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