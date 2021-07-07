林青霞眼前全黑點確診白內障要做手術！怕光4症狀直視太陽易中招?

撰文： 劉淑文 最後更新日期： 2021-07-07 19:30

白內障症狀明顯，若發現突然怕光、視力模糊，可能你已患上白內障！66歲大美人林青霞多年追求健康生活，熱愛運動，不過她早前於媒體撰文，表示自己打羽毛球時，不慎遭羽毛球撃中右眼，檢查間更發現患上白內障，需要做手術。到底白內障有何成因？又有什麼護眼方法？

據報林青霞早前在媒體撰文《我的右眼珠》，講述自己患白內障的經過，由於打羽毛球時，右眼遭羽毛球撃中，檢查期間，發現眼珠中間有一片灰白，原來患上白內障，於是決定做手術。

▼林青霞因打羽毛球期間不慎傷及右眼，檢查時還發現患上白內障，不過她說這次卻因禍得福！?（按圖👇👇👇）

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▼林青霞之外，江欣燕也曾患白內障，看到1個月亮變4個！（按圖👇👇👇）

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白內障成因

中國醫藥大學眼科主任陳瑩山曾在報道中指，眼睛內有一個由蛋白質組成的水晶體，它在眼睛的作用就是太陽眼鏡，可吸收紫外光及藍光，預防光線直射眼底傷害黃斑部。不過，藍光與紫外線都容易對眼睛造成傷害，一旦水晶體大量吸收光線熱能，就像用放大鏡聚光照射可以煮蛋一樣，「照熟」水晶體，造成水晶體混濁，形成未老先衰現象，導致白內障，經常看手機、長時間在陽光下曝曬都屬高危。

▼年輕型白內障成因（按圖👇👇👇）

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長期曬太陽變白內障元兇？

當我們直視太陽10秒，視網膜便會破損。但其實直視太陽極短時間已有機會令視網膜嚴重灼傷，可致白內障、雪盲症等眼疾，又或是永久性的視力受損。如果長期在戶外工作，記緊要配戴適當的太陽眼鏡，避免過多紫外線直射視網膜。

白內障主要症狀

▼白內障除了遠近都看不清楚，視力模糊外，還會很怕光，夜間的街燈光線也會覺得很強，其餘還有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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1. 視力變模糊

無論景物是遠或近，視線均看不清。

2. 怕光

在室內時會覺得所有燈光也很亮或是見到光暈，晚上在街道見到車燈或路燈也覺得刺眼。

3. 色調改變

看東西會像褪色一樣變成啡、黃色的色調。

4. 出現複視、頻繁換眼鏡

單眼看東西時會出現複視，然後誤會自己視力不佳而頻繁更換眼鏡。

除了一般綠葉蔬果，三文魚、蝦、海藻等都是很好的護眼食材。（資料圖片）

護眼小貼士+食物

要預防眼疾，也可從飲食習慣著手。眼睛最需要攝取的營養素為維他命A、維他命C、維他命E、奧米加（Omega3）脂肪酸、類胡蘿蔔素、礦物質、脂肪酸和抗氧化劑。除了一般綠葉蔬果，三文魚、蝦、海藻等都是很好的護眼食材。

▼中國醫藥大學眼科主任陳瑩山及預防醫學中心院長洛桑加建議大家進食的護眼食物。（按圖👇👇👇）