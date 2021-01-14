江欣燕曾患白內障月光1個變4個！年輕化5成因最細15歲深近視高危

若你常覺眼睛很累，又乾又澀，甚至看遠看近都不清楚，可能患上年輕白內障。現年53歲的江欣燕也在39歲時確診白內障，有醫生指甚至看過最年輕的個案只有15歲便患有白內障！究竟為何年輕人士會患白內障？又有什麼護眼方法？

江欣燕當年正拍攝處境喜劇《同事三分親》，覺得視力模糊，起初以為老花或近視作怪，但情況愈來愈嚴重，當她發現中秋節抬頭賞月時，望到4個月亮才決定看醫生，於2007年確診白內障。

▼江欣燕曾患白內障，看到1個月亮變4個之外，還有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

白內障35至55歲患者增3成

不少人誤以為白內障是「老人病」，僅發生在老人家身上，事實上，白內障有年輕化趨勢。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出， 白內障是眼睛老化的自然現象，中國醫藥大學眼科主任陳瑩山在節目中表示，以往白內障的平均年齡是65歲，但近十年，年輕型白內障患者增加，35至55歲的病患，增加了三成。

陳瑩山更曾見過只有15歲的白內障患者，這位年輕人喜歡在周末釣魚，後來發現上課時看東西一隻光一隻暗，造成很大困擾便看醫生，最後確診白內障，雖然視力沒有受損，但視覺品質受影響。他提醒，不要以為年輕就不用注意眼睛健康。

中國醫藥大學眼科主任陳瑩山表示，以往白內障的平均年齡是65歲，但是近十年，年輕型白內障患者增加，35至55歲的病患，增加了三成。(影片截圖)

白內障成因

陳瑩山指，眼睛內有一個由蛋白質組成的水晶體，它在眼睛的作用就是太陽眼鏡，可吸收紫外光及藍光，預防光線直射眼底傷害黃斑部。不過，藍光與紫外線都容易對眼睛造成傷害，一旦水晶體大量吸收光線熱能，就像用放大鏡聚光照射可以煮蛋一樣，「照熟」水晶體，造成水晶體混濁，形成未老先衰現象，導致白內障。

▼年輕型白內障成因（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1. 長時間接觸3C產品的強光

長時間使用手機、電腦、平板電腦等都為眼睛帶來傷害。現時不少KOL做直播時都因愛美打強光，眼睛容易乾澀疲勞。建議直播時燈光別打太亮，最好戴上防藍光眼鏡。

2. 高度近視

近視超過600度是白內障最高危群族，因高度近視會讓眼睛內部提前老化。如果兩眼近視度數相差很大，也有可能其中一隻眼有白內障，出現水晶體腫大，令近視在3個月至半年內加深300至400度或以上。

現時不少KOL做直播時愛美打強光，眼睛容易乾及疲勞，建議直播時燈光別打太亮，最好戴上防藍光眼鏡。(影片截圖)

3. 常常戶外活動

眼睛受紫外線會老化，尤其是夏天喜歡衝浪、潛水、釣魚，冬天喜歡滑雪，不要忽視水面或雪地反光，以及打哥爾夫球需長時間在陽光下暴曬，都會對眼睛造成傷害。

4. 三高年輕化

三高之中最令人擔心的是糖尿病，因為糖尿病患者血管內的血液都是糖分，令眼睛的水晶體泡在糖水裏面，影響水晶體健康。有二十多歲病人每天飲珍珠奶茶，一天三杯，結果一檢查發現血糖600mg/dL（正常血糖：100mg/dL），之後立即住院接受治療，原本600度的近視有改善，水晶體混濁的情況亦有紓緩。

5. 濫用眼藥水（類固醇、血管收縮劑）

尤其是含類固醇眼藥水，如慢性使用可致眼睛水晶體水腫。另外，有些人眼睛一出現微絲血管就用血管收縮劑，藥力之後會有反彈效應，之後會更紅，容易形成惡性循環，愈用愈乾。

▼白內障症狀 （按圖👇👇👇）

▼中國醫藥大學眼科主任陳瑩山及預防醫學中心院長洛桑加參在節目中建議大家進食護眼食物。（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

除了吃護眼食物外，更可動手進行眼睛保健操，達到護目、紓緩眼睛疲勞等功效。

1.按揉攢竹穴：眼充血、疲勞等（按圖👇👇👇）

2.按壓睛明穴：近視、夜盲等（按圖👇👇👇）

3.按揉四白穴：眼痕、頭痛（按圖👇👇👇）

4.按揉太陽穴刮上眼眶：眼疲勞、牙痛等（按圖👇👇👇）

5.按揉風池穴：治眼痛、落枕等（按圖👇👇👇）

6.揉捏耳垂腳趾抓地：眼挑針、近視等（按圖👇👇👇）

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