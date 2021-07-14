免疫力｜腸道壞菌多易發炎降免疫力！防腸漏症護腸5招慎食抗生素

腸道裡有人體70%的免疫細胞，當腸道出問題的時候，不僅是腸胃不適、消化吸收受到影響，甚至是身體整體的免疫力、體力等等，都可能受到牽連。若腸道有損傷，導致細菌、食物殘渣等跑入破損處時，就可能引發一系列免疫、發炎反應，這就是所謂的腸漏症。



腸漏症是什麼？（按圖查看👇👇👇）

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腸漏症，之所以稱為「症」的原因，就是因為在嚴格定義上，它並不是一種疾病，而是屬於一種「身體處於不適的狀態」。腸道的表面有一層粘膜提供我們能夠隔絕「體內以及體外」的屏障。當這層屏障有裂縫、破損的時候，伺機在旁的細菌、異物就有可能侵入體內，引發免疫、發炎等反應，長時間使腸道接受這樣的刺激，就可能引發內分泌的問題、或者腸道的功能變得不好、甚至引發過敏、全身痠痛、慢性疲勞等問題。

這樣的症狀不僅會發生在腸道內，整個消化道黏膜細胞都可能發生，譬如口腔、食道、胃等等，不同的地方引起的狀況不同，也可能被歸類為類似的疾病，只是因為在腸道中比較常被發現這樣的狀況，因此稱之為「腸漏症」。

腸道健康自我檢測（按圖查看👇👇👇）

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引發腸漏症可能的因素很多，首先腸道內的菌叢失衡，就可能引起腸漏症。腸道內若壞菌太多，引起腸道菌叢失衡，可能會侵蝕腸壁，進而導致腸漏症。另外像是吃太多身體無法消化的食物，可能讓身體過敏或者發炎等狀況，或者身體內消化液不足，影響消化功能，甚至像胃液不足使得食物沒有被初步消化與殺菌，就跑到腸道內，都可能導致腸漏症的出現。

預防方法

腸道是人體最大的免疫器官，超過70%的免疫力就是位於腸道，平常就應該好好保養它，飲食上不要暴飲暴食，或者吃太多容易發炎或難以消化的食物，適當補充益生菌、攝取足量纖維質，盡量避免服用會破壞腸道生態的藥物，如抗生素等，若非得已，也要在事後儘速重建健康菌叢，保護好腸道，才能讓身體好好吸收營養，並且有更好的免疫力！

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