軟水定硬水｜一文讀懂水的硬度 專家拆解「翻煲水致癌」都市傳聞

我們時刻都需要用水，貌似透明的水其實內含多種物質。這些物質與我們的健康息息相關，但很多人都對水一知半解。本文請來澳洲註冊營養師李應文先生（Jason），介紹何謂水的軟硬度以及其與健康的關係、拆解「翻煲水會致癌」的都市傳聞。



水有軟硬之別 硬度不同對健康影響迴異

水除了有蒸餾及礦泉之分，亦有硬度之分，所指的當然不是固態的冰。Jason解釋，水的硬度是根據礦物質含量而定，特別指碳酸鈣和碳酸鎂。世界衛生組織（WHO）則以碳酸鈣含量作為水硬度的基準，並分為四類：「軟水」、「稍硬水」、「硬水」及「超硬水」：以每公升的水計算，碳酸鈣含量少於60毫克，稱為軟水；60至120毫克，稱為稍硬水；120至180毫克，稱為硬水；而大於180毫克，則為超硬水。

地理位置是影響硬度最大因素，因為礦物質主要是隨著水沖刷岩石而沉積或溶解於水中。香港食水中的鈣和鎂含量較少。根據水務署2020年4月至2021年3月的資料，香港全年食水的碳酸鈣含量為每公升<5至69毫克，平均值為40毫克，因此屬於軟水。而其實亞洲國家的食水普遍都屬軟水，歐美則普遍是硬水。

世界衛生組織（WHO）以碳酸鈣含量作為水硬度的基準，並分為四類：「軟水」、「稍硬水」、「硬水」及「超硬水」。（圖片：ec-ff）

硬水礦物質含較高 但與營養無直接關係

不少人愛飲用礦泉水，感覺較為健康。硬水雖與礦物質含量有關，卻不等於礦泉水。Jason解釋礦泉水是指從地下湧出或人工挖掘的地下水，當中含多種礦物質。「分辨礦泉水的重點是看它的來源，而分辨軟硬水的重點則是碳酸鈣含量，兩者相近但不相同。若礦泉水的碳酸鈣含量達到一定水平，亦同樣會被定義為硬水。」

既然硬水的礦物質較高，多飲用會否對身體有益呢？Jason指，雖然多個研究顯示，硬水或有助減低心血管疾病風險，但他強調效果微乎其微，並不能絕對預防相關疾病。「硬水中的礦物質，尤其是鈣質，理論上可補充膳食中的不足。但其實只要維持均衡飲食，從不同食物中攝取足夠營養，一般人已獲得身體所需的各種礦物質，而無需刻意從硬水中補充。」

事實上即使長期飲用軟水，亦不會造成營養不足。他建議，如果全素食者或孕婦擔心自己的飲食習慣會引致營養不足，可以食用營養補充品。而最適當的做法，當然是先向醫生或註冊營養師咨詢。

只要維持均衡飲食，一般人已獲得身體所需的各種礦物質，而無需刻意從硬水中補充。（圖片：sundaykiss）

硬水會導致脫髮及腎結石？

有很多到過歐美生活的人，紛紛表示居住一段時間後，頭髮變得脆弱及容易掉落。Jason解釋，「這是由於硬水中的礦物質會積存在頭髮表面並堵住毛麟片，長期使用會使頭髮容易脫落。此外，如果硬水中的鎂濃度較高（即每公升含250毫克），飲用後或會引致腹瀉，這亦是我們出國旅行時會水土不服的原因。不過，對於坊間有說法指長期飲用硬水會導致腎結石，現時多項研究都未能顯示相關風險。」其實不論軟水或硬水，一般情況下飲用皆對身體無害。但如有所顧慮，Jason建議幼童及腎功能較差人士避免過量飲用硬水。

另外，由於軟水的礦物質含量較低，反而煮飯或泡茶的效果更硬水佳，飯粒會較飽滿，而茶味會較香濃。

硬水中的礦物質會積存並堵住毛麟片，長期使用的話，的確會使頭髮容易脫落。（圖片：icook）

拆解「翻煲水會致癌」的都市傳聞

水除了含各種礦物質外，還有一種化學成份稱為硝酸鹽；煲水會令硝酸鹽轉化為致癌的亞硝酸鹽，因此有推論指翻煲水會致癌。關於這個說法，Jason以數據解釋：「WHO建議的硝酸鹽及亞硝酸鹽標準值，分別為50毫克和3毫克。而根據水務署上述同期資料，香港全年食水兩者的含量分別為每公升<2.5至12毫克，以及每公升< 0.004至0.007毫克，屬安全範圍。」

煲水會令硝酸鹽轉化為致癌的亞硝酸鹽，因此有推論指翻煲水會致癌。但測試發現經多次翻煲的水，當中的亞硝酸鹽含量仍相當低。（圖片：unocasa）

此外，他引述中國疾控中心進行的測試：自來水未煲時的亞硝酸鹽含量為每公升0.007毫克，煲滾第一次後，含量升至每公升0.021毫克，而翻煲5次、10次和20次後，含量亦分別只達至每公升0.028毫克、0.03毫克和0.038毫克，仍然遠低於WHO的建議標準值，可見與致癌相去甚遠。

香港的食水中會加入氯氣消毒，不宜直接飲用。（圖片：decomyplace）

Source:HK01