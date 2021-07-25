胖大海茶｜潤肺開聲防便秘3類人不宜　5款茶療感冒致乾咳要加呢啲

胖大海是常用的喉科良藥，始載於《本草綱目拾遺》。不時乾咳、經常要說話、唱歌、演講導致喉乾？註冊中醫師盧光華今次就以胖大海為主，推介數款茶飲，清熱潤喉兼潤肺，更可解決聲沙或失聲問題。



胖大海是什麼？

胖大海為梧桐科植物，是它乾燥後的種子，又名大海、大海子。性味甘寒，入肺、大腸經，上入肺經清宣肺氣，下歸大腸清腸通便。

▼胖大海能製護聲茶，究竟胖大海是什麼？有何功用？（按圖👇👇👇）

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胖大海有清熱利咽、清肺開音、潤腸通便的功效。常用於肺熱聲沙，失音，口乾咽燥，乾咳無痰，牙齦腫痛，熱結便閉情況。

急性咽腫初起時，常因咽喉熱毒或肺熱內盛所致，所以治療上，以清利咽喉熱毒、清瀉肺熱為主。由於胖大海性質寒涼，作用於肺經，善於利咽解毒，清瀉肺熱，故適用治療這類火熱的咽喉腫痛聲沙。

適用或忌用人士

體質燥熱、有便秘情況人士，或用聲過度引致喉嚨不適的人，宜沖泡胖大海茶飲用。對於經常要說話，例如演講、唱歌、見客等人士亦尤其合適。但以下3類人士卻要注意，盡量避免飲用。

▼胖大海潤肺止咳，但有3類人士不宜飲用：（按圖👇👇👇）

1. 脾胃虛寒體質：胖大海性寒有輕瀉效果，易引致腹瀉



2. 風寒感冒引起的咳嗽、咽喉腫痛：加劇咳嗽



3. 肺陰虛導致的咳嗽／患慢性呼吸道疾病：加劇咳嗽



胖大海茶療

胖大海不論單用泡茶，還是配合其他利咽的中藥如桔梗、甘草，亦對護聲潤喉非常有效。運用得當，不論急性或慢性的咽喉疾病，都可以用胖大海。

▼註冊中醫師盧光華推介以下５款胖大海茶飲，主要紓緩喉嚨不適及有潤肺清熱功效（按圖👇👇👇）

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1. 胖大海茶：紓緩喉嚨不適、有助通便



2. 胖大海甘草茶：紓緩肺熱咽痛，聲音嘶啞，喉燥乾咳



3. 胖大海清涼茶：清熱去火、化痰



4. 胖大海桔梗茶：紓緩風熱感冒引起既咳嗽、喉嚨痛及聲音嘶啞



5. 胖大海雪梨茶：清熱潤肺、潤腸通便、利尿



飲用胖大海茶注意需知

盧光華解釋，根據《中國藥典》記載，胖大海的用量為每日2至3枚，沸水泡服或煎煮。一般建議不要連續使用超過7天，每星期沖茶一次飲用即可。胖大海畢竟屬性寒涼，長期服用會損傷人體正氣。因此，它不是可以每天飲用的保健品，而是解決了聲沙或便秘之時就可以見效就收。

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