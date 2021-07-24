甜品檢測｜黑糖芋圓1碗=8粒糖未算最甜　最唔肥涼粉定豆腐花？

夏日熱辣辣，不少人都愛吃冰凍甜品消暑。不過，甜品的熱量及糖分不低，隨時不知不覺食到「超標」！認可營養師吳耀芬分享了10種常見夏日甜品的熱量，包括楊枝甘露、豆腐花、黑糖芋圓仙草、沙冰等，究竟哪一款甜品最邪惡？



椰汁雜果涼粉1碗（250克）有115千卡，是低卡甜品之一。（IG: foodie_oar ）

甜品熱量

夏日甜品中你最喜歡哪款？認可營養師吳耀芬分享了10款夏日常吃的甜品熱量及糖分，包括楊枝甘露、紅豆冰、椰汁雜果涼粉、豆腐花、黑糖芋圓仙草、布丁燒、雪糕西米露、抹茶紅豆沙冰、雪糕窩夫及椰汁燉蛋白。

▼夏日甜品熱量排名（按圖👇👇👇）

+ 6

10款甜品中，沒想到「冰」的熱量那麼高，抹茶紅豆沙冰1杯（600克）有400千卡，是當中最高，相等約1.5碗白飯（1碗白飯約260千卡）！，而近年大熱的黑糖芋圓仙草亦不遑多讓，1碗（250克）有380千卡。至於最低熱量的是椰汁雜果涼粉，1碗（250克）有115千卡。

甜品糖分

甜品當然是甜，但有幾甜你又可知道？什麼甜品，吃一份竟然等於9粒方糖？

▼夏日甜品糖分排名（按圖👇👇👇）

+ 6

抹茶紅豆沙冰1杯45克糖

10款甜品中，最高糖分的同樣是抹茶紅豆沙冰，1杯（600克）有45克糖，佔了一天每日糖分攝取量的90%。最低糖的則是豆腐花（無糖），1碗（250克）只有1克糖，不過，值得留意的是，如果加了約3茶匙黃糖，糖分便會立即增加至16克，熱量亦會增加60千卡，因此，吃豆腐花時最好不要加太多黃糖。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。



避免選高糖高脂甜品

吳耀芬建議，大家可以盡量選擇低卡路里的甜品，如無糖豆腐花、番薯糖水、鮮雜果涼粉等，避免選雪糕窩夫、朱古力心太軟等高糖高脂的甜品。較低卡路里甜品每個星期可以食1~2次，每次半碗至1碗，較高卡路里甜品兩星期吃不超過1次，每次少於1碗。

▼食甜品健康貼士（按圖👇👇👇）

此外，吃甜品時需要注意控制額外糖的添加和食用分量。下單時可以要求糖、煉奶、椰漿另上，例如豆腐花和黃糖分開上，或者是涼粉和糖漿、椰漿分開上，待嘗試味道後，再根據需要適量加糖即可。

如果甜品的分量超過一人份，可以與朋友家人一起分享，或可適當減少正餐分量，以控制一日的總熱量攝入（按世衞建議成人每日攝取2,000千卡熱量）。

▼同場加映：糖尿病常見徵狀（按圖了解👇👇👇）

+ 3

相關文章：【糖尿病】女子日飲1杯奶茶險喪命！高升糖9大食物餅乾都唔食得？

吳耀芬提醒，如果進食太多甜品，容易令到糖分攝取過量，可能會導致蛀牙、皮膚加速老化等問題，並會增加患有肥胖、高血壓、糖尿病等疾病的機會。另外，如果甜品中有較高的脂肪含量，亦會提高患有心血管疾病的風險。對於需要減肥、控制熱量攝取的人士，和患有糖尿病人士，不宜過量食用甜品。

「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬（受訪者授權提供）

相關文章：【消委會測試】牛油蛋糕反式脂肪最高多吃易中風？$1蛋糕仔最高脂