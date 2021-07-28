麻辣鴨血檢測｜老媽拌麵1份近3匙油哪款最低卡　鴨血補血勝豬膶？

麻辣鴨血近期大受歡迎，只要簡單煮熱即變成麵食，又可以當成惹味的麻辣火鍋湯底。雖然鴨血低卡且鐵質豐富，但因湯底加入大量辣油及調味，隨時變成致肥或高鈉陷阱！究竟鴨血有幾好，什麼人適宜吃？而市面出售的即食麻辣鴨血當中，哪款最高鈉？哪款最易肥？



鴨血最啱女士？

鴨血富含鐵質，最適宜女性在月經期間補鐵？註冊中醫師鄧惠盈解釋，鴨血屬偏涼食物，豬血、雞血皆屬「血豆腐」，同有「以血補血」之效，但相較豬血，鴨血的膽固醇含量較低。鴨血當中的鐵質可提高血液循環，有補血、醒腦提神的效果，適合貧血人士、女性每月來經後食用，更可養顏，令人面色紅潤。

選購麻辣鴨血時，須注意它的鈉、總脂肪和熱量，否則隨時變致肥陷阱。（資料圖片）

鴨血有補功效，但加入麻辣湯底後，其鈉及總脂肪含量卻不可看小。記者今次於阿布泰生活雜貨店、實惠傢俬、水晶屋零食店等，隨機挑選共7款不同品牌的即食麻辣鴨血，比較它們的熱量、鈉含量及總脂肪。是次檢測的7款麻辣鴨血由450-800克不等，但檢測均以每100克計算。

麻辣鴨血熱量

鴨血看似低卡，但加入了麻辣湯底後，熱量如何？最高熱量跟最低熱量，卡路里相差近3倍。

▼麻辣鴨血熱量排名（按圖👇👇👇）

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7款麻辣鴨血中，最高熱量的是醉名廚，每100克計有78.5克，如果食用全份450克，即有353.2千卡，相當於1.3碗白飯（1碗白飯熱量約有260千卡），最低是和秋麻辣鴨血，每100克計只有27.5克，相差近3倍。

麻辣鴨血鈉含量

註冊營養師陳筠霖指，麻辣湯的辣油不但脂肪高，凝固鴨血時亦會加鹽，令鈉含量提高，她特別提醒如果患高血壓、膽固醇過高、動脈硬化或正在減肥人士應少吃為妙。按世衞建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（約重5.8克，含2300毫克鈉）。是次檢測發現，有2款若吃全份計，已超出每日的鈉攝取量，多過一茶匙鹽！

▼麻辣鴨血鈉含量排名（按圖👇👇👇）

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鈉含量方面，飯友麻辣鴨血火鍋湯底料最低，每100克有211毫克鈉，即0.09茶匙食鹽。最高的是壹碗壹碟麻辣鴨血冰豆腐，每100克有537.3毫克鈉，如果食用全份550克有2955.1毫克鈉，即攝取了相等於1.28茶匙食鹽，兩者相差14倍。

除了壹碗壹碟，老媽拌麵麻辣鴨血寬粉每份540克含2160毫克鈉，同樣已超出世衞建議的鈉攝取量上限。若攝取過多鈉，有機會引致高血壓、水腫等問題，同時也會增加腎臟負擔。

麻辣鴨血總脂肪

▼麻辣鴨血總脂肪含量排名（按圖👇👇👇 )

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總脂肪方面，最低脂的是和秋麻辣鴨血，每100克只有0.6克脂肪，即相等於0.12茶匙油；而最高脂的是老媽拌麵麻辣鴨血寬粉，每100克有2.9克脂肪，如果食用全份450克，即有13.05克脂肪，相等於2.61茶匙油，兩款鴨血竟相差近22倍。

根據衛生署資料，世衞及聯合國糧食及農業組織建議，脂肪攝取量為每日總能量攝取量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量宜不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克。



最低脂唔一定健康?

以和秋麻辣鴨血為例，雖然它是最低脂和最低卡，但鈉含量卻是第二高，吃用全份，已攝取了1836毫克，即0.8茶匙鹽，接近每日最高攝取量。老媽拌麵麻辣鴨血寬粉除了是最高脂、亦同時高卡、高鈉，因此食用時宜注意分量，選擇時也要留意營養標籤。

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