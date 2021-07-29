植物奶｜燕麥奶屬澱粉類鈣是牛奶1/6　2食物助補鈣12種奶營養分析

愈來愈多飲品主打植物奶，究竟植物奶是不是奶呢？台灣營養師高敏敏指出，核桃奶、花生奶、椰奶、開心果奶、榛果奶，都屬於油脂類，而燕麥奶、米奶屬於澱粉類，豆奶、碗豆奶則是豆魚蛋肉類。



12種「奶」營養分析（點擊下圖看清👇👇👇）

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牛奶、植物奶 營養比一比

根據台灣衛福部的每日飲食指南建議，一天最好喝到1.5~2杯牛奶，幫助補充鈣質。高敏敏指出，動物性蛋白質的胺基酸組成比較完整，量與質都比植物性好，是人體好吸收的「優質蛋白質」，且動物性的鈣質，利用率比植物性好，因為植物含的膳食纖維、植酸草酸等，都會影響鈣吸收；以鈣含量來看，動物奶的鈣質就高出常見的植物奶6倍以上，甚至更高。

植物奶的優點是含膳食纖維及特殊營養物質，如豆奶的大豆異黃酮，而膽固醇、飽和脂肪酸的含量也較低。

高敏敏建議，一般人每天早晚各一杯鮮奶，或乳酪、乳酪飲品，幫助補充鈣質；吃素食的朋友，豆奶是植物性蛋白質的很好來源，但鈣質部分可以靠食物來補充，像是黑芝麻、綠色蔬菜等。

▼消委會檢測：高鈣牛奶鈣含量排名（按圖👇👇👇）

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1. 花生奶：油脂類

熱量：306.9大卡。

其他營養素：碳水化合物31.8克、蛋白質10.5克、脂肪15.3克。

2. 全脂鮮奶：奶類

熱量：189大卡。

其他營養素：碳水化合物14.4克、蛋白質9.3克、脂肪10.8克。

3. 米奶：澱粉類

熱量：180大卡。

其他營養素：碳水化合物41.1克、蛋白質1.8克、脂肪1.5克。

4. 燕麥奶：澱粉類

熱量：168大卡。

其他營養素：碳水化合物32.1克、蛋白質4.2克、脂肪2.4克。

5. 核桃奶：油脂類

熱量：168大卡。

其他營養素：碳水化合物15克、蛋白質5克、脂肪10.5克。

6. 椰奶：水果＋油脂類

熱量：147大卡。

其他營養素：碳水化合物22.2克、蛋白質0.6克、脂肪6.3克。

7. 開心果奶：油脂類

熱量：135大卡。

其他營養素：碳水化合物6.6克、蛋白質1.8克、脂肪5.1克。

8. 低脂鮮奶：奶類

熱量：129大卡。

其他營養素：碳水化合物15克、蛋白質9.3克、脂肪3.9克。

9. 無糖豆奶：豆魚蛋肉類

熱量：96大卡。

其他營養素：碳水化合物2.1克、蛋白質10.8克、脂肪5.7克。

10. 榛果奶：油脂類

熱量：93大卡。

其他營養素：碳水化合物1.8克、蛋白質1.8克、脂肪8.7克。

11. 豌豆奶：豆魚蛋肉類

熱量：87.6大卡。

其他營養素：碳水化合物0克、蛋白質9.9克、脂肪5.7克。

12. 杏仁奶：油脂類

熱量：45大卡。

其他營養素：碳水化合物1.74克、蛋白質1.77克、脂肪3.3克。

▼缺鈣更會使人容易感到疲憊、易抽筋和抑鬱等其他症狀：（按圖👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】