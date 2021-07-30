經痛｜頭痛肚屙2水果助止瀉　止痛藥無效或子宮內膜異位恐致不孕

每次「那個來」時，不但經痛，而且又狂拉肚子嗎？台灣營養師黃曉彤建議，月經來潮有腹瀉問題的女性不妨試試吃去皮的蘋果、香蕉，有助緩解腹瀉。不過婦產科醫生提醒，如果月經來潮腹瀉、經痛的問題愈來愈嚴重，最好檢查是否有子宮內膜異位症，否則一旦引起腸沾黏，恐怕得要開刀治療了。



子宮分泌前列腺素可能引起腹瀉

台灣營養師黃曉彤在個人Facebook分享緩解月經腹瀉的方法。她分析，很多女性月經來潮時會出現經痛、腹脹或頭痛症狀，排便次數增加，糞便也變得又軟又稀，但等到月經結束就好了。其實原因就是月經來時子宮會分泌前列腺素，刺激子宮收縮幫助排出經血。但此時一樣位於骨盆腔的腸道平滑肌也會受前列腺素的影響，腸道平滑肌收縮、加速腸道蠕動，就會有腹瀉現象。

▼補充含果膠的香蕉和去皮蘋果可止瀉？（按圖👇👇👇）

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黃曉彤建議，如果月經來潮會拉肚子，建議可以吃富含果膠及水溶性纖維的食物，例如香蕉，和去皮的蘋果。這類水果具有保水能力，能幫助糞便成形，有利於改善輕瀉的症狀。但她建議，若腹瀉的次數太多，也要注意水分及電解質的補充。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民提醒，如果月經來潮，經痛和腹瀉症狀愈來愈嚴重，要小心這恐怕不單是只有前列腺素刺激的問題，而是有子宮內膜異位症。子宮內膜異位症吃這些輕止瀉的水果只能治標、不能治本，若持續不治療，小心太嚴重必須開刀。

經痛和腹瀉愈來愈嚴重可能是子宮內膜異位症

劉偉民說，近年來該院收治不少婦女嚴重經痛，疼痛到月經來潮時痙攣、止痛藥也無法止痛，有些並合併腸道問題，結果檢查竟發現是子宮內膜異位症引起腸沾黏。有些腸沾黏的患者必須開刀剝離腸道，甚至有病患檢查看起來像是大腸癌，但其實是大腸道被異位的子宮內膜侵犯，必須把沾黏被侵犯的部份腸道切除。

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NSAID止痛藥可減緩前列腺素分泌

他建議，如果月經來潮有經痛、輕微腹瀉，向婦產科醫師求診，如果檢查沒有問題，醫師會開非類固醇類﹙NSAID﹚止痛藥。NSAID止痛藥具有減緩前列腺素分泌的作用，不僅可以止經痛，如果因為子宮收縮劇烈、經血太多，NSAID止痛藥也能降低子宮出血量。

不過，若是經痛、腹瀉症狀漸進式加重，劉偉民提醒絕對不能光吃止痛藥，一定要去做完整檢查。子宮內膜異位症不僅會引起經痛，也會引起女性不孕、腸沾黏、骨盆腔發炎等嚴重問題，不能拖！

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