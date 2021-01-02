18歲女愛炸物甜食患子宮肌瘤　5類傷子宮促衰老食物豆腐別亂吃？

子宮不好除了容易顯老、皮膚不好之外，更有會讓荷爾蒙失調、令體內潛伏的子宮肌瘤變大、變多，嚴重還可能造成貧血、不孕，甚至惡化成人人為之色變的癌症。到底哪些食物可能傷害子宮？哪些食物又能夠保護子宮，遠離肌瘤與癌症的威脅？

你有經痛、月經量大等問題嗎？這些情況可能反映你的子宮出現問題。（Gettyimages）

不少女性都有月經問題，如經期血崩、劇痛等，這些問題背後往往反映了子宮的健康，更可能是患子宮肌瘤的警號。台灣TVBS《健康2.0》其中一集指出，我們日常吃的5大類食物可能會殘害子宮。

▼５類食物傷害子宮（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1.油炸及燒烤食物

食物會影響身體荷爾蒙失調，多吃油炸食物會增加肥胖風險，肥胖的人女性荷爾蒙亦會更高，增加患子宮肌瘤的機會。

北市聯醫仁愛院區婦產科主任詹景全指出，曾有一名18歲女生，每次月經來都很痛，經血量多，經期又不規則，抽血檢查後發現，她的身體荷爾蒙整個亂掉，而且照超聲波時看到她的子宮異常地大，又有子宮肌瘤。後來發現她因為讀書壓力大，偏愛吃油炸和甜食解壓，導致患子宮肌瘤。一般來說，子宮肌瘤很少在這麼年輕的女生身上發生。

北市聯醫仁愛院區婦產科主任詹景全指出，曾有一名18歲女生，因為讀書壓力大，偏愛吃油炸和甜食解壓，導致患子宮肌瘤。（影片截圖）

2.紅肉及加工品

一般來說，紅肉是指豬肉、牛肉及羊肉，紅肉和白肉相比，其飽和脂肪酸含量較高，飽和脂肪酸含量高會增加體內發炎問題，可導致子宮肌瘤及癌症問題。

3.酒精

酒精除了傷肝，不過，由於肝臟負責代謝體內的廢物，女性的荷爾蒙也在肝臟代謝，如果肝不好，女性荷爾蒙會變多，有可能造成子宮肌瘤。

4.冰冷飲品

一邊吹冷氣，一邊喝冰冷飲品，寒氣及濕氣進入體內，身體的溫度下降，包括子宮，導致月經時疼痛。

5.含荷爾蒙食物

如四物湯、山藥、豆腐、豆漿等。進食時要非常小心，尤其是如果有子宮肌瘤或子宮腺肌症，胡亂進食含荷爾蒙食物可能會令腫瘤變大。

不少女性經期後會飲四物湯（當歸、川芎、芍藥、熟地）養血補身，不過，四物湯性質比較滋膩，不是人人都適合飲用，胡亂服用有可能變成滋養肌瘤。（影片截圖）

詹醫生表示，曾有一名接近更年期的女士在停經前半年開始拚命吃山藥、豆腐、豆漿，認為這樣可以預防骨質疏鬆，於是幾乎三餐都這樣吃，結果半年後除了沒停經，子宮肌瘤的體積更增加了8倍。

不少女性經期後會飲四物湯（當歸、川芎、芍藥、熟地）養血補身，不過，中醫師吳明珠提醒，四物湯性質比較滋膩，不是人人都適合飲用，胡亂服用有可能變成滋養肌瘤，建議女性先向中醫師診斷問題，再對症下藥。

吳明珠又表示，女性可以觀察經血的顏色及狀態，再調整飲水習慣。

▼經血狀態及飲食建議：（按圖 👇👇👇）

詹景全補充，如經血紫累，帶有血塊，可能是有子宮肌瘤或子宮肌腺症的警號，需要看醫生作進一步檢查。他表示，子宮肌瘤可導致嚴重經痛、便秘及尿頻等問題。

▼子宮肌瘤病徵：（按圖 👇👇👇）

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子宮肌瘤是從子宮壁平滑肌長出來的良性腫瘤，主要分3類：

1.黏膜層下肌瘤（近子宮腔內）：靠近子宮內膜，可致經血量較大，容易經痛

2.漿膜層下肌瘤（子宮外突）：如體積較大，可能會壓迫到膀胱，導致尿頻，甚至壓迫到輸尿管致腎積水，或壓到直腸及大腸，導致便秘、腹瀉等情況

3.肌肉層（內）肌瘤：常見的肌瘤類型，由於臨床症狀較不明顯，容易被忽略

如果子宮肌瘤是單一粒，尤其速度長得很快的，如半年內增加一倍，惡性機會可達10%，最好3-6個月追蹤一次。（影片截圖）

詹景全表示，如果子宮肌瘤是多發性，即長了很多粒，惡性的機會很低，不到1%；如果是單一粒，尤其速度長得很快的，如半年內增加一倍，惡性機會可達10%，最好3-6個月追蹤一次。

子宮肌瘤會否癌變？

詹景全表示，如果子宮肌瘤是多發性，即長了很多粒，惡性的機會很低，不到1%；如果是單一粒，尤其速度長得很快的，如半年內增加一倍，惡性機會可達10%，最好3-6個月追蹤一次。

按穴保養子宮紓緩經痛

在日常生活中，我們可以透過按穴及改善飲食習慣保養子宮。吳明珠表示，腎經與身體的子宮、內分泌有很大關係，因此，按穴保養子宮最好的時間是酉時，即傍晚的5至7點，女性可以按3個穴位。

▼保養子宮穴位（按圖 👇👇👇）

營養師劉怡里則指，根據國家衛生研究院研究，女性身體質量指數（BMI）大於25.4，患子宮肌瘤的機會比其他人多2.3倍。因此，保持良好的體重和體脂肪非常重要。女性平日亦可多吃幫助代謝荷爾蒙食物，幫助預防子宮肌瘤。

▼幫助代謝荷爾蒙食物：（按圖 👇👇👇）

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