心臟病｜心跳快10下短命10年？心跳過快5疾病學呼吸順氣調整心跳

心臟一天跳動多少下你知道嗎？原來心跳快慢會決定壽命長短！有研究指出，平均每分鐘心跳70下的人比跳60下的人壽命少10年。究竟心跳幾下最好？跳太快會有什麼健康風險？有什麼方法有助調整呼吸心跳？



心臟一天大概要跳10萬次，平均打出7500公升血液到身體不同地方。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指，心跳太快的人會增加死亡率。

▼心跳過快過慢健康問題（按圖 👇👇👇）

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心跳快慢影響壽命？

新光醫院心臟內科醫師魏丞駿曾分析台灣金山地區3400名居民20年的心跳軌跡（平均心跳變化），發現平均心跳70下的人比跳60下的人平均壽命少10年。此外，在2年內增加30下心跳，恐是癌症、糖尿病徵兆。

心跳過快可能患有：

1.冠狀動脈異常

2.狹心症

3.身體發炎發燒

4.甲狀腺機能亢進

5.陣發性心室上性心搏過速



新光醫院心臟內科醫師魏丞駿進行研究，發現平均心跳70下的人比跳60下的人平均壽命少10年。（影片截圖）

定期檢查心跳的變化更可能及早發現潛在的心臟病風險。魏丞駿醫師指，曾有一名60歲男病人，本身有腎臟病及糖尿病，糖尿病除了會令傷口不易癒合及免疫反應變差外，痛覺感受亦相對比較不敏感。有次他太太在家中為他量心跳，發現比平常多了約30下，此外沒有其他症狀，求診後發現他心臟血管堵塞得非常厲害，後來做手術放了5、6支支架才將情況穩定下來。他解釋，有些心臟病人會感到胸悶胸痛，但他只感到麻，甚至是沒有感覺，幸好量心跳時發現情況有異及早求診。

▼同場加映：以下5個護心穴位有助改善胸悶痛、心慌心悸等問題（按圖 👇👇👇）

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不過，心跳慢亦不一定健康，心跳過慢可能患有：

1.傳導系統出問題

2.心肌發炎

3.心肌損傷

4.老化

5.先天性心臟病



陳欣湄醫師提醒，經常運動的人，心跳普遍比較慢，這情況不用太擔心，但如沒有運動習慣，心跳又突然變慢，甚至伴隨頭暈目眩，建議馬上就醫。

▼少林功夫達人林勝傑在節目中介紹了兩個動作，有助調整心跳及改善心肺循環。（按圖 👇👇👇）

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1.調息呼吸法：調整心跳、順氣、改善睡眠



2.點穴調息法：改善心肺循環



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