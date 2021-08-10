皮膚癌｜曉治積曼疑癌復發籲大家切記塗防曬！5類人易中招勿曬燈?

「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）正在忙於綵排百老匯音樂劇《The Music Man》，早前（3日）上載短片，見到脫下口罩的他有膠布貼在鼻上。由於他在2013年11月首次確診患上基底細胞癌，之後更曾六度接受皮膚癌的治療療程，如今狀況讓粉絲再度擔憂起來。短片中他更呼籲大家記得塗防曬！究竟基底細胞癌是什麼？有哪些症狀？



52歲曉治積曼正在忙於綵排百老匯音樂劇《The Music Man》，8月3日他自拍片段上載Twitter，表示發現皮膚有異樣，並剛完成了活體組織檢查，最壞打算是基底細胞癌。

▼曉治積曼近日拍片表示懷疑皮膚癌復發（按圖👇👇👇）

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基底細胞癌是什麼？

皮膚癌主要3類：基體細胞皮膚癌、鱗狀細胞皮膚癌、黑色素瘤皮膚癌，而最常見的皮膚癌便是「基體細胞皮膚癌」（BCC，Basal cell carcinoma），臨床上有70%至85%的皮膚癌都屬於此類型。

人體皮膚的結構分開為表皮層和真皮層。表皮層的最底有一層叫基底細胞層，是負責製造黑色素，給皮膚顏色。當我們在陽光下曝曬時，基底細胞就會製造更多的黑色素，從而讓皮膚顏色變深；如果受到紫外線長期的照射，基底細胞的遺傳物質會發生異變，最終會發展成為基體細胞皮膚癌。

▼基體細胞皮膚癌有什麼徵狀？ （按圖👇👇👇）

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1. 皮膚上出現紅色、肉色或黑色腫瘤

2. 腫瘤會漸漸長大

3. 腫瘤周圍可見微血管擴張

4. 腫瘤有時出現潰瘍出血

5. 多數出現在曝露於陽光下的皮膚，如頭及臉部，特別在眼周圍，上唇、髮際之間，也有在手臂和腿部。



▼患基底細胞皮膚癌的外觀是怎樣？（按圖👇👇👇）

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皮膚癌成因 曬太陽最易出事

陽光中的紫外線是導致皮膚癌最主要的原因。人工紫外線如太陽燈及日光浴中心，或將皮膚曬成古銅色的燈具，也可能導致皮膚癌。

皮膚癌通常是從兒童期開始，並經過幾十年在紫外線的曝曬下而形成。無法用肉眼看見或感覺的紫外線，卻可以造成曬傷、皮膚提早老化、長期皮膚受損造成皮膚癌。

以下人士屬高危要注意：

1. 男性

2. 40歲以上

3. 長期曝曬陽光人士

4. 膚色、髮色或眼睛顏色偏淺

5. 有皮膚癌家族病史



皮膚科專科醫生陳厚毅亦建議，要預防基體細胞皮膚癌，最重要就是防曬。（受訪者提供圖片）

防曬最有效預防癌症

陳醫生亦建議，要預防基體細胞皮膚癌，最重要就是防曬。



▼太陽嘅紫外線係癌症元凶，究竟點做防曬最好？（按圖👇👇👇）

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1. 避免暴曬，找地方遮陰、打傘



流汗很容易帶走塗在皮膚上面的防曬膏／乳，適時找遮陰地方及帶備防紫外線的傘子更防曬。

2. 參與戶外活動時穿長袖衣物，游泳時穿上防曬衣



在戶外活動時穿著長袖及游泳時穿上防曬衣，可防止手腳皮膚曬傷，更可直接吸收大量紫外線。

3. 塗上防曬系數 (SPF) 15或以上，及PA +++的防曬霜



每隔2小時塗抹1次，塗抹分量是面、頸1茶匙；背部、胸口2茶匙；左、右手各1茶匙；左、右腳各2茶匙。

同場加映：化學性vs 物理性防曬產品有咩分別？（按圖👇👇👇）

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