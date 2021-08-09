「狼人」曉治積曼疑皮膚癌復發　拍片分享近況：最壞是基底細胞癌

現年52歲的曉治積曼（Hugh Jackman）正在忙於綵排百老匯音樂劇《The Music Man》，而他上星期上載一段短片，見到脫下口罩的他，有膠布貼在鼻上。由於他在2013年11月首次確診患上皮膚癌，之後更曾六度接受皮膚癌的治療療程，如今的狀況讓粉絲再度擔憂起來。日前曉治積曼再度上載短片，與粉絲分享他最新的狀況。



曉治積曼主演的《回憶潛行》即將在香港上映。（《回憶潛行》劇照）

「狼人」曉治積曼在本月8日上載最新短片，他首先感謝粉絲的支持，並指他自己剛完成了活體組織檢查：「我首先要感謝大家的大力支持，大家為我要做活體組織檢查而打氣。」之後他表示由於曾答應粉絲要分享他的最新狀態，如今是時候：「目前仍然未確定，這或由於他們沒有抽取足夠的組織化驗，而我即將投入拍攝，所以他們不想抽取太深。」

曉治積曼日前向粉絲分享他的最新狀況。（Hugh Jackman Twitter 擷圖）

之後曉治積曼續稱，他的兩位醫生暫時沒有太擔心：「他們並不太擔心，他們並不擔心將要回來的東西。如果有甚麼的話，那就是基底細胞癌，這並非真正的不治之症，但需要多加注意。」

曉治積曼表示，他會在大將兩個月後再次做活體組織檢查，到時他會再次告訴粉絲他最新的狀況，而最差的狀況就是基底細胞癌。最後他再次跟粉絲承諾，會定期做檢查，更提醒他們記得塗防曬霜及定期做皮膚檢查。