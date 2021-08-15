感冒｜怕風鼻涕白短暫發燒或染風寒！蔥白生薑2款湯水治頭痛鼻塞

感冒發燒不想就醫，只能強忍不適到藥房買成藥吞？台灣知識型YouTuber《77老大》分享，只要利用雪櫃裡的食材，就能快速紓緩感冒症狀，號稱今天喝、明天就好，再搭配穴位按壓效果加倍，他親試不用吃藥就能緩解不適。獨家「抗病神招」網友們嗨喊實用：「值得收藏」。



生病不想看醫生、也不想吃藥？77老大激推有效又簡單的方法，但首先要釐清自己的感冒屬於「風寒」還是「風熱」型，前者較怕冷怕風、短暫發燒，會流出清澈偏白的鼻涕、較不易口渴及喉嚨痛，舌苔薄白為主；若是風熱型感冒，身體發燒發熱症狀明顯，鼻涕和痰黏稠偏黃、吞口水痛爆，舌苔則偏黃。

紓緩感冒妙招（按圖看清！👇👇👇）

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想要改善「風寒型感冒」，77老大教你使用超有效食材「蔥」，可連根洗淨後將蔥白切段，並搭配2、3片薑片煮水滾1分鐘後即可飲用，並適量加入紅糖黑糖調味，或1、2滴米酒效果更好。他解釋，這杯「蔥白生薑湯」微溫下肚，蔥白可發汗解表、生薑驅散風寒，黑糖也能發熱止痛，對於發冷、頭痛、鼻塞、流鼻涕超有效，一天喝2～3杯感冒快快好，「自己試過很多次，比普拿疼還有效」。

除了蔥白生薑湯外，77老大還推薦「紫蘇葉或蒜頭」泡熱水喝，有助身體散寒；若是鼻子問題嚴重，也大推將芫荽連根洗淨後以熱水悶泡3分鐘後飲用，鼻子問題瞬間獲得改善。他笑說，芫荽水「宣通鼻竅」功力超強，堪稱食物界的鼻噴劑天然又溫和。若再搭配風池穴及列缺穴按壓，各種感冒症狀都能紓緩。

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若是風熱型感冒，77老大則分享寒涼解表之3道食物搭配，分別為「椰子水＋青瓜」、「綠豆米湯」以及「黃菊花＋綠茶葉」；青瓜椰子水清爽補充水分，能鎮痛解熱；綠豆米湯則可清熱退燒，大人小孩都可以喝；至於黃菊花綠茶對於扁桃腺發炎、吞口水疼痛、黃痰黃鼻涕等清熱效果好，「比吃一堆退燒藥有效很多，對身體很溫和。」

針對風熱感冒，77老大同樣推薦2穴位「大椎穴」及「曲池穴」，讓熱性感冒恢復加速。如果遇上煩人症狀咳嗽，他則建議無痰者，可以水梨加冰糖及白蘿蔔清蒸，吃料喝湯清熱潤肺緩解咳嗽；有痰者則將橘子放入焗爐烘烤5分鐘後食用，或剝橘子皮煮水喝，對於止咳化痰相當厲害。上述實用招網友不妨試試，學起來照顧好自己及家人。

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