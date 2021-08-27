減肥｜香蕉減肥法個半月減12磅　暖腸抗氧化5好處加熱夜晚吃更好

減肥是不少人的終身事業，除了運動，飲食也相當重要。有日本專家推介香蕉減肥法，只要在晚餐前吃1條香蕉和喝水即可。有女士接受檢測，成功減走5.5公斤（約12磅）。他又指在晚上吃香蕉除了減肥，更有其他好處，加熱吃更有效！



香蕉富含澱粉質，便以為是減肥的禁品？日本腸道專科醫生松生恒夫著作《8週自癒的香蕉奇蹟 》中，則分享了「香蕉減肥法」，瘦身同時亦不易反彈，更可攝取香蕉本身的營養，是一種理想的減肥法。

▼香蕉減肥法需夜晚吃蕉，吃蕉可以點減肥？（按圖👇👇👇）

香蕉如何減肥？松生醫生指，需在晚餐前15至30分鐘進食1至2條香蕉，再飲一杯約200毫升的水或茶，然後照平常吃飯即可。這個減肥法簡單又方便，而且有不同好處。

▼夜晚食蕉有幾好？（按圖👇👇👇）

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1. 減肥瘦身



松生醫生指，一條香蕉只有86卡路里，兩條也只是172卡路里，少於一碗白飯的252卡路里。在餐前吃香蕉，易有飽足感之餘，更可減少主食分量，從而有助控制食慾，避免過度節食。

2. 美容抗衰老



人體內分泌的成長荷爾蒙，具有抗老化及燃脂的作用，在晚上入睡時，即半夜11點到凌晨1點，其分泌最為旺盛。晚上吃香蕉，當中的「精氨酸」能活化成長荷爾蒙，有助於美容瘦身。

松生醫生指夜晚吃香蕉有助減肥。（Unsplash）

3. 不易復胖



松生醫生解釋一條香蕉只有86卡路里，兩條也只是172卡路里，少於一碗白飯的252卡路里。日本營養師三城円則表示，在食晚餐前食香蕉，能促進碳水化合物、蛋白質、脂肪的代謝，塑造不易發胖、容易燃燒脂肪的體質。

4. 減壓



香蕉含有大量色氨酸及維他命B1、B6，它們合成可轉化成的血清素，有助調節壓力，減少血糖水平上升。不過香蕉含鉀量高，腎臟疾病患者要注意少吃。

5. 排毒防便秘



香蕉含有水溶性食物纖維及寡糖，兩者都能改變腸道生態、增加益生菌的數量，提升免疫力。由於香蕉同時含有非水溶性食物纖維，吃進肚後會在腸內膨脹數十倍，刺激腸壁促進蠕動，具有消除便秘功效。

▼同場加映：香蕉從未熟到全熟的3大階段（點擊下圖看清👇👇👇）

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加熱香蕉 減肥一流

松生醫生還表示，加熱的香蕉效果更好，因為加熱過的香蕉在體內消化時，不易消耗身體熱度，有助腸胃運作，同時能夠溫暖腸胃，促進腸道把老廢物質排出，使肌膚、腸胃變年輕。另外，香蕉加熱後會更甜，亦能有效攝取當中的抗氧化物。

▼加熱香蕉方法（按圖👇👇👇）

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1. 微波爐爐（500-700W）加熱30至40秒

2. 用平底鍋每邊煎1分鐘，加熱香蕉



實測減肥法

日本機構Trend Lab早前向3名日本女士進行「香蕉減肥法」實測，分別進行1-1.5個月，結果三人的減肥效果都相當明顯。

▼3位女士接受「香蕉減肥法」實測，效果很明顯。（按圖👇👇👇）

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1個半月後實測結果：

46歲女性

體重：67.5公斤（約148.5磅）減至62公斤（約136.4磅），共減掉5.5公斤（約12磅）

腰圍：減12厘米



43歲女性

體重：60.4公斤（約132.8磅）減至55.8公斤（約122.7磅），共減掉4.6公斤（約10磅）

腰圍：減10厘米



33歲女性

體重：52.6公斤（約115.7磅）減至48.6公斤（約106.9磅），共減掉4公斤（約8.8磅）



▼同場加映：減肥時水果怎麼吃？6大原則告訴你﻿（點擊下圖看清👇👇👇）