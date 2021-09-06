牛油營養｜牛油愈黃維他命A愈多是奶13倍！補腦燒脂點食點配搭好?

牛油高卡、高膽固醇的形象，一直以來都不算是健康食品，即使味道可口，亦經常應用在日常煮食、甜品當中。日本節目《林修の今でしょ！講座》請來專家介紹牛油的好處，並教大家如何食用牛油，最能攝取營養，甚至可以活化大腦、增強扺抗力。



有人為了身體好而不塗牛油上麵包，但原來這樣反而錯失了攝取牛油營養的機會。（unsplash@angelekamp）

日本節目《林修の今でしょ！講座》為牛油素來的負面形象大平反，指出每日10克的牛油就能夠帶來不同的功效。節目請了已經研究乳製品30年的佐藤薰教授講出牛油的好處，更向大家介紹不同的食物配搭，更能額外達到提升抵抗力、幫助燃脂，以及活化大腦的功效。

牛油好處

▼日本專家介紹牛油的3大好處，更向大家推薦配搭食物，更有效地攝取營養。（按圖👇👇👇）

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1. 提升抵抗力



病毒會瞄準人體免疫力降低的時候病發，即便是近年肆虐的新冠肺炎亦一樣。佐藤教授就指牛油有預防病毒的效果，因為牛油的維他命A可以提升抵抗力，有助身體抵抗病毒。

牛油蘊含的維他命A可以直達腸道，在腸內激活免疫細胞，從而預防病毒的入侵。由於製作牛油的過程會將牛奶的營養濃縮，所以比起作為牛油原料的牛奶，牛油所含有的維他命A大約是牛奶的13倍。

牛油所含有的維他命A大約是牛奶的13倍。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

牛油愈黃愈多維他命A

牛奶本呈白色，之所以在製作牛油的過程中變成黃色，專家解釋黃色部分其實是胡蘿蔔素（Carotene），而胡蘿蔔素正是維他命A的前身，所以牛油變得愈黃也就代表濃縮的維他命A愈多。

牛油越黃代表濃縮的維他命A越多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

牛油功效翻倍的食物配搭

更有效發揮牛油的功效，專家建議配搭菠菜或者薯仔。由於維他命A是脂溶性維他命，必須要和油分一同進食才能讓身體吸收，同樣含有維他命A的菠菜和牛油一同進食就能夠更有效地攝取營養。

薯仔當中的維他命C和牛油所含有的維他命A和E，會結合成「維他命ACE」，進一步增強抵抗力。加上一般的維他命C只要遇熱就很易會被分解，但薯仔的維他命C就算加熱也不怎麼會分解。透過一併進食薯仔和牛油，就能更有效地提升身體的免疫力。

▼有人會擔心進食牛油會提升膽固醇，但只要攝取植物固醇則有助降壞膽固醇（立即按圖查看降膽固醇食物👇👇👇）

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2. 幫助燒脂



牛油是由油脂組成的食品，有一定的卡路里，但專家指當中其實是有着很多種不同脂肪，而其中一種叫做共軛亞油酸（Conjugated linoleic acid, CLA）的不飽和脂肪酸，就有促進脂肪代謝的功用。

佐藤教授在節目中引用佐賀大學的研究，在兩個星期的實驗中，研究員讓肥胖的白老鼠進食含有共軛亞油酸的飼料，發現老鼠的高脂血症和內臟脂肪都被抑制。在外國都有以人類為對象的實驗，結果發現人體的內臟脂肪減少了，連囤積在腰間的脂肪也有減少的跡象。

教授一再強調，牛油始終都有一定的卡路里，每天食10克就好了。只要懂得控制攝取量，牛油都能夠成為健康食品。



只要懂得控制攝取量，每天食10克牛油，就能讓牛油成為健康食品。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

最佳配搭：牛肉

提到最適合和牛油合併食用的肉類，教授就認為牛肉最為妥當。在牛、豬、雞中，牛肉含有最多左旋肉鹼（L-Carnitine），和共軛亞油酸一樣，左旋肉鹼一樣有促進燒脂的效果，所以要以燒脂作為目的的話，牛肉和牛油是最好的配搭。

順帶一提的是，牛油是由牛的乳汁製成，只要是牛肉或者乳製品，都一樣含有共軛亞油酸。因為同時有左旋肉鹼和共軛亞油酸的雙重作用，脂肪燃燒的效果就更加顯著了。

▼「牛油」反式脂肪及飽和脂肪排名（按圖👇👇👇）

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3. 活化大腦



根據日本國立長壽醫療研究中心（NCGG）為期8年的研究顯示，由於牛油含有中鍵脂肪酸油（Medium Chain Triglyceride），1日攝取約9克就能夠降低16%認知功能衰退的風險。除此以外，節目也引用了美國的研究，發現持續攝取中鍵脂肪酸油有效防止記憶力衰退。

佐藤教授更提到有研究指出，會在麵包上塗上牛油的人，認知功能的衰退情況得到抑制。反過來說也就是忍着不塗牛油的人，反而是對大腦不好。

青背魚的魚油就含有豐富的DHA和EPA，進食同時加入牛油，更能激活大腦，防止記憶衰退。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

除了中鍵脂肪酸油能夠預防大腦衰退之外，DHA和EPA也是對大腦非常有益的成份。而青背魚的魚油就含有豐富的DHA和EPA，所以在進食三文魚、鯖魚、吞拿魚等青背魚的同時加入牛油，就更能激活大腦，防止記憶衰退。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）