飲水｜用碗喝水防嗆到氣管感染？醫生教6個正確喝水法茶不能當水

水是人體重要的成分，台灣國健署就曾建議民眾每天要喝1500cc的水，喝水不僅可以維持體溫恆定預防中暑，更可幫助代謝循環，透過排尿、汗以及糞便，清除體內廢物，進而預防便秘，避免尿道發炎。



台灣泌尿科主治醫師高銘鴻就在Facebook分享「泌尿科的喝水密技」。他表示，不喝水病痛容易找上門。但多喝水也要喝對水，才能讓身體更健康。如何正確喝水，可參考以下6種方式！

▼6大秘技教你正確喝水（按圖看清👇👇👇）

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1. 喝1500cc

以女生50公斤、男生70公斤計算，建議女生一天可以攝取1500cc，男生可以攝取到2000cc。也可以用「體重乘以30至40cc」公式計算自己需要的攝取量。

2. 睡前不喝水

如果有夜尿或是頻尿問題，可以在睡前禁水，特別是冬天比較頻尿都是很正常的。特別要注意老人家，夜晚摸黑上廁所滑倒的案例很多，盡量避免睡前喝水或減量。

3. 用碗喝水

老人家專用方式，因為吞嚥能力變差，喝水嗆到可能會影響喝水意願，甚至引發氣管感染。用碗喝水可以讓長輩低下頭喝水，避免仰頭喝水，減少嗆到機會，也可以用小湯匙舀水喝。

4. 性行為後喝水

性行為後喝水可以幫助排尿，利用尿液沖洗體內性行為可能接觸的細菌與病原。

▼不同體質缺水時，會有不同症狀。（按圖了解👇👇👇）

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5. 茶和咖啡不能取代水

就算是無糖的茶和咖啡，都無法取代白開水。當中的咖啡因有利尿功用，反而加速體內水分排出。

6. 定時喝水

有人可能求方便，會想一、兩次就把所有水分補齊，但身體無法在短時間內吸收這麼多水，多餘的水分只會直接排掉。最好的引水方式是定時定量，例如每兩個小時設定鬧鐘或app，提醒自己固定飲水。

高銘鴻另外也推薦不喜歡喝水的人，可以嘗試喝氣泡水，或是在水中放水果增添風味，都是不錯的選擇。

▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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