龍眼水｜補血清肝治失眠3類人不宜　中醫2款茶療鮮龍眼功效大不同

龍眼又稱「桂圓」，是入秋轉季時的滋補恩物，龍眼性味溫和，開胃益脾，最適合脾虛氣弱人士。龍眼乾除了煲湯煲糖水外，也可作茶療飲用、養心安神，但原來並非所有人也適合。



龍眼乾性味甘溫，歸心、脾經，具有開胃健脾、養血安神、壯陽益氣、補虛長智的功效。康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸指，人體的心臟可理解為「心藏神，主血」，意即包含了神志、大腦中樞神經、心臟血液循環等。因此若是過度思慮，會導致心血不足，影響思緒與睡眠，容易神志不清或精神不振。

▼龍眼水知多啲（按圖👇👇👇）

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龍眼乾與新鮮龍眼功效

龍眼水一般以龍眼乾（桂圓肉）沖泡，具養心安神之用，但若以新鮮龍眼取替是否也功效相同？中醫師古鎧綸指，雖然兩者皆有安神之用，但龍眼乾較為乾燥、體質燥熱者應少吃。不過，以新鮮龍眼焗水的功效，就未必有龍眼乾焗水功效般顯著，且不論顏色、香氣也不及龍眼乾。



立秋過後，天氣漸變乾燥且早晚溫差較大，最適合飲用龍眼水，特別是脾胃虛弱者、病後體弱者作補身之用及長者。

龍眼對身體有什麼好處？（Upin / Unsplash）

龍眼水不宜人士

龍眼屬於性溫食物，較易上火，因此不適合患有痤瘡、或皮膚紅腫的人士服用。此外，女士如有盆腔炎或尿道炎亦不宜服用，避免病情加劇；孕婦不宜服用，因為吃後有機會增添胎熱，而導致氣機失調，引起胃氣上逆、嘔吐，服用過量可能傷陰並出現熱象，引起腹痛、見紅等先兆流產症狀，甚至引起流產或早產；糖尿病者也不宜服用，因為龍眼含大量糖分，吃後有機會加重病情。

中醫師古鎧綸提到，由於龍眼肉屬溫熱食物，大量服用會令人有滯氣、龍眼也不適合在傷口發炎時服用，避免病邪留滯而加重症狀。另外，熱性體質的人飲龍眼水容易上火，嚴重可引起咽痛。

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▼除了用龍眼乾煲水之外，中醫師古鎧綸也推薦以下2款搭配龍眼肉的養生茶！（按圖👇👇👇）

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龍眼水茶療

桂圓菊花茶︰清肝明目、養心安神



桂圓玫瑰茶︰益氣活血、養陰安神



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