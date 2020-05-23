【體質】消暑食物分寒涼溫熱　咩體質宜食冬瓜？咩體質忌飲綠茶？

凍飲、凍珍珠奶茶、西瓜及生冷食物消暑清爽，卻不是人人適合。食物分寒、涼、溫、熱四性，應該依照不同體質及狀態食用，才能食得健康。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

暑假雖然未到，可是香港夏天來得早，三十幾度已是常態，很多人的飲食已開啟了「夏天模式」，各式瓜果飲品輪流上陣。不過「病從口入」，本身體質一般的人士，吃之前要留意食物屬性，以免吃完身體反而變差！

體質一般的人士，吃瓜果飲品前要留意食物屬性，有機會吃完身體變差。（edceee/unsplash）

食物分4性

寒、涼、溫、熱：

寒及涼性食物適合熱底人，不適合寒底人；而熱及溫性食物：適合寒底人，不適合熱底人。

寒底人士：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

熱底人士：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

常見的4性食物：（按圖）

+ 17 + 16 + 15

寒類

西瓜：怕冷人士食用前不要放雪櫃

西瓜又名「天生白虎湯」，是中醫常用的強力清熱劑，西瓜的清熱力之強可以媲美藥物，可見是何等之涼！由於雪藏會加重食物的寒性，如果本身怕冷的人士（即寒底人）往往吃了生冷的東西或雪糕等食物就會胃痛，甚至腹瀉，所以食用前記得不要放雪櫃啊！

綠豆：綠豆皮消滯

綠豆是眾多豆子之中最寒涼的，有清熱解毒，消暑利尿的作用。古人甚至認為可以用來解毒，用來去夏天出現的暗瘡效果不錯。現在很多人都會選用黃色的綠豆肉來煮食，但其實綠豆皮有化滯的作用，古人認為「用之勿去皮」否則會「令人小壅」（即滯脹）。

涼類

冬瓜：一般人都可飲用

大暑煲冬瓜湯是香港習俗，冬瓜屬於「甘、淡、涼」的食物，有清熱利水、解暑熱、消熱痰、止咳嗽的作用。對於夏日時的水腫、咳嗽帶黃痰都有很大幫助。它利水的作用又可把人體的內熱透過小便排出體外。由於它的寒性沒有西瓜、綠豆般大，加上多數煲湯飲用，寒性再減退一些。夏日盛暑的時候，一般人都可以飲用。

綠茶/抹茶：易胃痛、或來經不宜飲用

夏天又怎少得綠茶或抹茶甜品？中國的綠茶（如龍井、茉莉花茶）與抹茶都屬於涼性食物，有「下氣消食、去痰熱、除煩渴、清頭目」的作用。天時暑熱飲一杯綠茶有消滯化痰的作用，亦可以解決夏天終日口渴的問題。但本身易胃痛、或是月經期間、空腹時不宜飲綠茶，以免出現頭暈情況。

冰珍珠奶茶：濕重人士不宜飲用

珍珠奶茶用的多數是性溫的紅茶、粉圓往往加入了性溫的黑糖，可是夏天飲珍珠奶茶多數是喝冷飲。在眾多冰塊「加持」下，珍珠奶茶也屬於性涼的飲品。

冰的珍珠奶茶不適合濕重（如舌苔白、易水腫、肢體沉重、易疲勞）及患有濕疹的人士飲用。因為珍珠奶茶中含有的奶、糖和冰塊都是生濕的元兇，會引發濕氣導致濕重。

溫類

糯米：易胃痛不宜食用

芒果糯米糍、紫米露、麻糬……生活中很多食物都是由糯米製成的。糯米比平日吃的白米更溫性，有「暖脾胃，補中益氣」的作用。可是缺點卻是黏滯，難於消化。尤其是夏天的暑熱及冷飲會削弱脾胃功能，夏日吃糯米製品就要更小心，盡量不吃冷的糯米製品，如真的要吃，最多一天一種。平日易胃痛、有胃酸倒流問題的人士則不應吃。

鰻魚：有皮膚疾病不宜食用

日本有夏天吃鰻的習俗，認為有助補充體力防中暑，香港人也愛在夏天吃鰻魚及鱔魚之類的魚類。這兩種魚都屬於性溫的魚類，也是中醫傳統上所說的「無鱗魚」，易將體內熱毒引發出來。因此本身有皮膚疾病如濕疹、暗瘡、牛皮癬、風疹等，都不應進食鰻魚及鱔魚。

熱類

螺螄粉／酸辣粉：有皮膚疾病不宜食用

酸酸辣辣的口味可在炎夏刺激食慾，除了流行了十多年的酸辣米線外，近月又開始流行「螺螄粉」，是一種源自廣西，在酸辣粉的基礎上加入了小螺熬製的湯底，配以酸筍的酸辣米線。

但中醫認為辣味屬於熱性，辣椒的辛熱會「動火」；爽快過後人會更燥熱，易心情煩躁、生痱滋、長暗瘡、皮膚搔癢等。如果吃的是「螺螄粉」，由於加入了酸筍，中醫傳統認為筍屬「發物」，會激發體內熱毒。曾有病人誤吃了「螺螄粉」後濕疹發作，全身搔癢。因此有皮膚問題的人應禁止食用酸辣口味的食物。

荔枝：易便秘人士只可淺嚐一兩粒

「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」，不過荔枝亦是「一粒荔枝三把火」的熱性水果，因此本身體質屬熱的人士如易便秘、大便較乾燥、易喉痛、怕熱不怕冷、易口乾的人士，荔枝只可淺嚐一兩粒。

一般體質的人士，每天也以十粒為限，還有記得不要空腹吃大量荔枝（尤其是兒童），以免出現低血糖（俗稱荔枝病）。

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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